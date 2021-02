Els Bessons us sentireu més valorats a la feina del 15 al 21 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Una història d’amor no té perquè acabar malament, sinó transformarse en amistat i que acabi sent més sòlida del que esperaves. Treball: tens possibilitats d’aconseguir el teu objectiu, però no esperis que la solució arribi sola, dóna-li una empenta.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Si dius que s’ha de comprendre a la persona que et demana ajuda i confia en el teu bon criteri, no facis el contrari del que prediques, t’estaran observant i no pots defraudar. Treball: només et poden garantir l’èxit, sempre que tu també et mobilitzis.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Valoraràs més l’amistat que et professa una persona, pot ser que les seves intencions vagin més enllà i que acabi declarant-te el seu amor, potser descobreixes que és recíproc. Treball: En el sector professional els nadius del teu signe és fàcil que se sentin més valorats.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La Lluna activa canvis, no només d’humor, sinó de circumstàncies, podries trobar-te amb la proposta d’un viatge o que t’anunciïn quelcom que et deixarà totalment sorprès. Treball: poden proposar-te alguna cosa interessant, no permetis que sorgeixin els dubtes.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Compartir les teves il·lusions és tan important com compartir les teves preocupacions. Les relacions familiars, consisteixen en això, a estar a les dures i a les madures, algú podria retreure’t coses, escolta’ls. Treball: una tasca important pot retardar-se.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Una persona podria sol·licitar la teva ajuda, però possiblement el que necessiti no sigui exactament el que tu pots o vols donar-li. Els seus sentiments estan confusos, escolta’l. Treball: aquesta setmana mostraràs descontentament i poc motivat, canalitza les teves energies i controla situacions.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Simplement digues sí a la proposta amorosa i divertida que et facin aquesta setmana, ara és el moment de trencar les teves pròpies regles, el resultat et sorprendrà gratament. Treball: si les propostes laborals no et satisfan, és que no són per a tu, ja en sortirà una altra millor.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si creus que l’amor d’una altra persona et solucionarà la vida, aviat t’adonaràs que estaves equivocat. Enamora’t per a complementar una part de les teves emocions, no per a trobar la seguretat. Treball: hauràs d’atendre moltes coses alhora, paciència.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Un pla que esperaves que sortís perfecte podria no resultar tan fantàstic, però sí molt alliçonador. Pot ser que t’adonis que l’amic sincer està quan més el necessites. Treball: hauràs de demanar ajuda, aprèn a delegar.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La teva visió de les coses pot ser oposada a la del teu interlocutor; no podràs adonar-te que estàs enjudiciant massa sense deixar parlar el teu cor. Treball: la teva influència pot ajudar a algú a sortir d’un problema, aquesta persona se sentirà profundament agraïda.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Les facilitats t’estan plovent, en tots els terrenys, però quant als sentiments has de facilitar-li les coses a cupido. No és impossible que truqui a la porta de casa teva, però millor surt tu a trobar-lo. Treball: el teu bagatge professional és important a l’hora de fer valdre els teus drets.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Els teus sentiments poden experimentar una transfiguració. El que creies perdut pot renéixer més bell i més durador i tot gràcies a l’amor. Treball: una etapa es tanca i altra nova t’obre possibilitats que fins a ara no t’havies plantejat.