76 anys del naixement de John Helliwell, saxofonista de Supertramp

Tal dia com avui, un 15 de febrer de 1945, va néixer a Todmorden, Yorkshire, (Anglaterra), John Helliwell, saxofonista de Supertramp des de 1973. Helliwell va ser essencial per a configurar amb el seu instrument el so del grup. Així mateix, contribuiria a l’enregistrament dels àlbums en els teclats i sintetitzadors, i serviria com a mestre de cerimònies per presentar les cançons del grup al públic durant els concerts.

Després de la publicació de l’àlbum Crime of the Century, Helliwell, a l’igual que la resta de la formació, es va mudar a Califòrnia. Durant la separació del grup, Helliwell aprofitaria per matricular-se al Royal Northern College of Music de Manchester, Anglaterra, on retornaria amb la seva dona i els seus fills.

En l’actualitat, combina la seva feina amb el seu propi grup, John Helliwell ‘s Crème Anglaise, format a l’abril de 2004.