Els beneficis de practicar esquí

No queda massa. A Andorra ja fa unes setmanes que hi va haver les primeres enfarinades de neu i s’espera que la temporada que ha d’arribar sigui de les bones. L’esquí és un dels esports més complets i aconsellables que hi ha, ja que es treballen, en realitzar-ho, pràcticament tots els músculs del cos, a més, el fet de practicar-se a l’aire lliure en les altes muntanyes ens fa respirar un aire més pur i treballem a major intensitat a causa de l’altitud, per la qual cosa els beneficis que ens proporciona són múltiples. Entre ells:

Apart d’enfortir la musculatura, ajuda a reduir els problemes d’ossos, ja que s’enforteixen també molt els genolls.

Exigeix concentració.

Millora l’equilibri i la postura, ja que els moviments que requereix l’esquí, exigeix de coordinació cos i ment.

Redueix l’estrès i l’ansietat en produir un alliberament mental.

Contribueix a la baixada de pes, en tractar-se d’un esport molt aeròbic.

Disminueix els nivells de colesterol.

Contribueix a la salut pulmonar, ja que com dèiem a l’inici es respira oxigen molt pur.

Ajuda a superar el vertigen i la por a la velocitat.

Com en tot, sempre hi ha contraindicacions, que en aquest cas són per a:

Els malalts cardíacs.

Les dones embarassades.

Les persones amb insuficiència respiratòria crònica.

Les persones que sofreixen d’hipertensió.

No obstant això, i excloent aquestes excepcions, és un esport per a tota la família, sense importar la condició física ni l’edat. Els únics inconvenients que presenta és el seu alt cost (sobretot quan no es disposa del material necessari per a practicar-lo i cal llogar-lo), així com per tractar-se d’un esport molt estacional i que no pot realitzar-se, per tant, durant tot l’any.