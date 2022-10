Defensar el territori a cops de cap (o de banyes)

Breu vídeo que ens mostra allò que fan molts animals, marcar territori o conquerir una femella, a base de demostrar la seva superioritat respecte altres “rivals” de la seva espècie”. De vegades, segons els animals, pot ser lluitant amb les seves banyes, d’altres proferint crits per a atemorir el contrincant, també a mossegades o, com els cangurs, amb les seves 5 extremitats, comptant cames, braços i la seva potent cua.

En aquest cas, durant 47 segons, veurem com dos cérvols tenen el seu particular litigi i el pretenen resoldre a base de cops de cap amb les seves perilloses banyes. Imposa escoltar el so que fan les banyes a l’impactar les unes contra les altres. Són dos exemplars de dama, un gènere de cérvol que conté dues espècies: la daina (D. dama) i la daina persa (D. mesopotamica).

Segons algunes autoritats, la daina persa només és una subespècie de la daina, cosa que convertiria aquest gènere en monotípic. Ambdues espècies són originàries del sud-oest d’Àsia, però han estat introduïdes a diversos llocs del món pels humans, notablement a Europa.