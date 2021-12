El Govern es proveeix del material per poder iniciar el programa de detecció precoç del càncer de còlon

El Govern ha adjudicat el concurs públic internacional per subministrar l’equip de recollida de la mostra de femta per al programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte.

L’empresa guanyadora ha estat Palex Medical, que proposa un preu unitari de 2,75 euros per equip de recollida de mostra de femta i la cessió sense cost de l’equip analitzador necessari, dels reactius, controls calibradors i altre material fungible per dur a terme la prova.

Martínez Benazet ha explicat que aquesta adjudicació va en la línia de poder implementar, durant el 2022, un programa de detecció de càncer de còlon similar al que ja hi ha en funcionament per al càncer de mama. En aquest cas, es preveu que el projecte s’adreci tant a homes com a dones d’entre 50 i 74 anys.