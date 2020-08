Els 6 plans de l’estiu a una Barcelona sense turistes

Gaudir d’una Barcelona sense turistes? Aquest estiu ens presenta una ocasió inèdita per fer-ho. Visitar els emblemes de la capital sense cues, sense presses, i en moltes ocasions, gratuïtament. Us proposem sis idees per les quals no ens importarà gens quedar-nos a la ciutat durant l’estiu. Natura, cinema a la fresca, barris per descobrir i també la nostra dosi necessària de cultura!

1. Redescobrir la muntanya de Montjuïc

Parcs, camins, racons i raconets. Jardins cuidats amb gràcia i d’altres en què els arbres i plantes desborden els límits imposats per l’arquitectura. La muntanya de Montjuïc amaga secrets que es poden descobrir passejant-la. Un exemple és el Parc de Jacint Verdaguer i la seva col·lecció de plantes aquàtiques. Nenúfars de tota mena rodejant unes escales que per un moment et fan dubtar si ets dins un quadre de Monet.

2. Collserola en bicicleta

No només és el parc natural més proper a la ciutat, sinó que a més ofereix un munt de rutes per fer en bicicleta. Per a totes les edats i per tots els gustos. Una bona opció per fer els vespres quan la calor deixa de ser tan forta i aprofitant les últimes estones de llum dels dies més llargs de l’any.

3. El llac del Parc de la Creueta del Coll, un lloc ideal per refrescar-nos

Després de dos anys tancat per obres, enguany reobre aquest espai emblemàtic, situat entre el barri del Carmel i el de la Teixonera. Amb totes les precaucions sanitàries necessàries i amb la característica escultura ‘Elogi a l’aigua’ d’Eduardo Chillida penjant damunt de l’aigua, és una bona opció pels dies més calorosos, i més tenint en compte que és una de les piscines públiques més econòmiques de la ciutat i amb més espai verd al voltant!

4. La ciutat més monumental i els museus

Aquest és l’any per visitar espais emblemàtics com la Sagrada Família o la Pedrera. Aquesta última obre portes el 15 de juliol. Ara tindràs l’oportunitat d’assaborir sense aglomeracions la culminació de l’obra d’Antoni Gaudí, l’edifici on va concentrar tots els seus coneixements de la forma més pura i coherent. Seguint les normes de seguretat també han obert els altres museus de la ciutat. Us recomanem una visita al Museu del Disseny, un dels més curiosos. En aquest moment es pot recórrer l’exposició ‘Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural’ i ‘Col·leccions d’arts decoratives i arts d’autor (segles III- XX)’ i ‘Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003’. L’horari provisional d’obertura és de dimarts a divendres de 15 a 20h i dissabtes i diumenges de 10 a 14h i de 15 a 20h.

També fa un mes que ha tornat l’activitat al CCCB on es pot visitar l’exposició ‘Game play’, que s’ha adaptat als nous protocols sanitaris, els 29 punts interactius, on es podia jugar, s’han substituït per materials audiovisuals alternatius. La Virreina, el Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats i La Capella també estan oberts. La Virreina presenta quatre exposicions noves, que no es van arribar a inaugurar per la crisi sanitària: ‘Sisters!’, de Barbara Hammer; ‘El tercer estat’, de Daniel G. Andújar; ‘Sobre la fotografia’, de Susan Sontag, i ‘El bar de la senyora Olvido’, de Rafel Bernis. A més, el primer diumenge de cada mes molts dels museus de la ciutat obren les seves portes de franc.

5. Cinema a diferents indrets

Després de l’últim bany del dia, quan ja cau el sol, què millor que gaudir d’una pel·lícula vista en pantalla gran a la mateixa sorra de la platja? Com cada estiu enguany torna el cicle de cinema a la fresca a les platges de Barcelona, una activitat gratuïta i amb una programació variada. Però no només a la platja podreu veure el millor cinema. També hi tornen sobretot als centres cívics. No et perdis la cartellera del CosmoNits del CosmoCaixa, les sessions a les Cotxeres de Sants, al Centre Cívic de Drassanes o al Centre Cívic del Guinardó, on és imprescindible reservar plaça.

6. Festivals de l’estiu reinventats

Els grans festivals d’estiu de Barcelona s’han hagut d’adaptar a la normativa per poder garantir les mesures sanitàries necessàries. És el cas del Grec Festival que finalment ha programat un total de 108 espectacles i propostes, amb Angelica Lidell, l’última coreografia de Pere Faura o els Manel, entre altres. El Cruïlla XXS, la proposta d’enguany del Festival Cruïlla, comptarà amb l’actuació de més de 200 artistes a diversos espais de la ciutat, des de concerts a espectacles de dansa, arts escèniques i circ. També podrem gaudir del cicle Nits del Fòrum, un projecte promogut per Primavera Sound, que obrirà l’amfiteatre del Parc del Fòrum a la música en directe a l’aire lliure; i del cicle Sala Barcelona, amb més de 60 actuacions en directe a l’aire lliure al Castell de Montjuïc.

