Un milió de comptes de Facebook eliminat al dia

Facebook continua amb la seva campanya en contra de la desinformació. Des de fa uns mesos, l’empresa de Mark Zuckerberg s’ha proposat aparèixer davant l’opinió pública com un dels capdavanters de la lluita contra les Fake News.

En aquesta ocasió ha estat el propi creador de la major plataforma social del planeta qui ha afirmat en una xerrada celebrada a Munic sobre seguretat, la Munich Security Conference, que Facebook elimina més d’un milió de comptes falsos de manera diària. Segons el magnat de les noves tecnologies, la majoria d’ells són esborrats “minuts després de la seva creació”.

Per a Zuckerberg, el panorama de la desinformació ha canviat de manera radical des de l’últim lustre. Mentre abans les notícies falses arribaven als usuaris mitjançant hackers, ara són “campanyes coordinades” a través de les xarxes socials les que s’encarreguen d’enfangar la informació en internet.

Després de successos com el Brexit o la campanya electoral que va portar a Donald Trump a la Casa Blanca, Facebook ha emprat grans esforços a evitar les anomenades Fake News. És per això que està emprant sistemes d’intel·ligència artificial per a detectar campanyes de desinformació a l’origen i segons Zuckerberg produïdes en gran manera a Rússia o l’Iran. Amb tot, el propi líder de la xarxa social reconeix que no sempre són efectives les mesures i per això encara són necessaris els coneixements humans per a detectar la informació nociva. En aquest sentit, la xarxa social compta amb un equip de 35.000 persones repartides per tot el món que s’encarreguen de monitorar la informació.

Per Tecnonews