Els 5 plans de l’estiu a les Terres de l’Ebre

Plans especials per fer a les Terres de l’Ebre durant l’estiu? Del Parc Natural d’Els Ports fins al Parc Natural del Delta de l’Ebre, de la serra del Montsià a la de Cardó-Boix, o de les serres de Pàndols-Cavalls a les illes situades en el curs del riu Ebre, aquesta terra combina diversos paisatges que canvien de forma i aparença amb el trànsit de les estacions. L’estiu és una bona època per fer un recorregut humà pel territori! Us hem seleccionat algunes activitats imprescindibles per fer a l’aire lliure.

1. Un recorregut per les platges de les Terres de l’Ebre

Comencen els mesos d'estiu i volem gaudir de la natura i el mar amb tots els sentits i sobretot amb la pell. Per això, us hem volgut dedicar un recull de les millors platges de les Terres de l'Ebre perquè us refresqueu, prengueu el sol o respireu la reconfortant brisa marina, això sí, amb protecció! Et proposem algunes de les platges més boniques de les Terres de l'Ebre així com alguns indrets on està permès gaudir de la natura sense tèxtil en els racons nudistes de la costa . Surt de casa i descobreix-les! > Més informació

2. Els millors arrossos amb vistes

Enguany més que mai la terrassa que escollim és molt important. Quan volem elegir un restaurant per menjar un bon arròs, tenim en compte el sabor i la qualitat final d'allò que ens serveixen, però també ens importa l'espai i l'ubicació del restaurant. Perquè l'experiència de menjar inclou tots els sentits, i "fer un arròs" gaudint d'unes bones vistes ja és un privilegi total. Hem seleccionat alguns dels restaurants on podràs menjar-ne amb una panoràmica excel·lent al mar. Si vols saber-ne més, no et perdis aquest recull! > Més informació

3. La ruta de les terrasses de riu

Cada any s’inauguren espais excepcionals on prendre una copa, un còctel, un vermut o alguns dels menús gastronòmics típicament ebrencs contemplant alguns dels millors paisatges del territori. El riu n’és un dels espais més característics, tant que marca la nostra identitat. Hem seleccionat les millors terrasses per tenir una bona panoràmica del riu en tot el seu curs, des de la part nord de la Ribera d’Ebre, passant pel Baix Ebre, fins a la desembocadura.