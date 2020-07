Creixement personal: Torna la il·lusió

Abans de parlar d’il·lusió vull mostrar el meu respecte a tots els que han sofert els efectes de la pandèmia. Les notícies difereixen de l’esperit de la gent. Tenen tendència a mirar sempre el costat catastrofista.

Les notícies que solen ocupar portades i majors espais solen ser les calamitats. Però malgrat tot això, al carrer torna la il·lusió. Les persones són prudents amb la situació però la majoria sent les ganes d’aprofitar la vida, de viure-la i de lluitar per aixecar el treball. Ja veurem que ocorre en uns mesos però és el moment de viure el present i, si ho fem amb aquesta il·lusió, amb l’esforç i les ganes d’avançar, és molt possible que canviem la perspectiva del futur.

L’energia que s’està movent, el caràcter de les persones és positiu. Tal vegada la solidaritat que es va despertar en moments difícils ens ha fet tornar a creure en les persones. Malgrat tot, aquelles persones que han tingut la sort de no sofrir una gran desgràcia senten l’eufòria controlada de tornar a la normalitat amb moltes ganes. Existeix el sentiment de tornar a créixer i es palpa a poc a poc aquest creixement. No mirem com serà el futur, visquem el present amb la il·lusió del moment i assegurança que les coses seran millors.

