Per a Facebook les notícies no són un bon negoci

Facebook s’ha tancat en banda davant una petició del Govern Australià en la qual es demanava al gegant de les xarxes socials que compartís els seus ingressos generats per les notícies que apareixen en la plataforma social amb els editors d’aquestes notícies.

Davant la demanda, la xarxa social creada per Mark Zuckerberg ha assenyalat que, en realitat, les notícies “no aporten un valor important a llarg termini“. Així ho ha donat a conèixer la companyia en una carta que ha enviat a la Comissió Australiana de la Competència i del Consumidor que ha recollit el diari The Guardian.

Més enllà de què es tracta d’un debat que porta molts anys produint-se en el sector i que en nombroses ocasions ha enfrontat als gegants de la tecnologia amb governs d’Europa, la veritat és que resulta arrogant la manera en què Facebook ha despatxat l’assumpte. Pot ser que actualment les notícies no siguin un element determinant en el model econòmic de Facebook, no obstant això, si avui dia la xarxa social és el que és es deu en gran part a les notícies d’altres mitjans que han estat penjades en la plataforma.

Més si veiem que Facebook ha reconegut que existeix una “sana competència” entre la xarxa social i els portals d’informació.

Per a acabar, la plataforma ha dit que “no és sa ni sostenible esperar que dues companyies privades, Facebook i Google, siguin les úniques responsables de donar suport a un bé públic i solucionar els desafiaments que afronta la indústria dels mitjans de comunicació australians”.

