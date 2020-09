Creixement personal: Lògica

Guia’t per la lògica o deixa’t aixafar per ella. Amb lògica em refereixo al fet que reflexionem una mica sobre el que hem de fer. Si ens trobem davant situacions conegudes, fem el lògic i conegut. Si tens son, descanses. Si tens gana, menges, etc. etc.

El mateix principi hauria de valer-nos per a aquelles situacions en les quals hem d’actuar i són noves per a nosaltres.

Si tens l’oportunitat sempre el millor i el més lògic és informar-se per diferents mitjans per a prendre la millor decisió. Però si no la tens fes el que és lògic.

Pensa una mica, reflexiona i fes sempre allò que sigui més prudent que no pugui portar-te a tu ni a ningú a un problema.

A vegades tenim tendència a no pensar, a deixar-nos portar com borregos i fer el que fa tothom. Que no dic que estigui malament fer el que fan tots. Però moltes coses es fan per costum sense haver dedicat un moment a pensar el perquè.

Fins i tot en algunes de les campanyes que s’estan realitzant contra la Covid es demana sentit comú. Que gairebé podria ser sinònim de tenir lògica. La definició de lògica és: “Mètode o raonament en el qual les idees o la successió dels fets es manifesten o es desenvolupen de manera coherent i sense que hi hagi contradiccions entre elles.” Tingues sentit comú, lògica, o actua de manera coherent. Però sigues tu mateix.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.