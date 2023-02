El XII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura se l’endú Laura Casanovas per ‘Les estrelles de Lilith’

Laura Casanovas, guanyadora del XII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura (SFGA)

El XII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura se l’ha endut enguany l’autora Laura Casanovas per la seva obra ‘Les estrelles de Lilith’. El guardó està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62 a través de Columna Edicions i té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats pel Govern d’Andorra i Grup 62.

El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora està format per nou estudiants d’entre catorze i setze anys, alumnes dels tres sistemes educatius d’Andorra, que han llegit les obres sota la supervisió dels seus professors de literatura.

Els membres del jurat juvenil han estat Sarayd Catalao, Marc Serra i Sofía Pemartín, del Col·legi Maria Moliner; Martí Vidal, Núria Valera i Natalie Franco, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Andorra la Vella i Chlöé Viñolas, Clara Vila i Queralt Garcia, del Liceu Comte de Foix.

Prèviament, un consell lector —format per sis persones: les escriptores catalanes Maria Carme Roca i Laia Aguilar, les professores dels tres sistemes educatius d’Andorra Gemma Garcia (Col·legi Maria Moliner), Sílvia Sinfreu (Liceu Comte de Foix) i Alèxia Carreras (Escola Andorrana de segona ensenyança d’Andorra la Vella), i Glòria Gasch, editora i representant de Columna Edicions— ha estat l’encarregat de seleccionar tres obres finalistes, que s’han lliurat al jurat per a la seva valoració i per a l’adjudicació del premi.

L’edició del premi d’enguany ha comptat amb la participació de 28 originals. Edició de l’obra: 2023, amb el segell de Columna Edicions. Data de publicació: 3 de maig del 2023. El lliurament del Premi es farà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre el mes de maig d’enguany.





L’autora

Laura Casanovas Borrell va néixer l’any 1973 a la Seu d’Urgell. Va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona i la seva primera feina va ser com a lexicògrafa a l’Institut d’Estudis Catalans. Del 2001 al 2004 va viure a Alemanya i va treballar de professora d’espanyol per a adults. Des de fa catorze anys viu amb el seu marit, els seus dos fills, tres gossos i un gat al poble dels seus avis, el Ges, un poblet diminut a prop de la Seu d’Urgell. Actualment treballa de professora als centres de català per a adults del Govern d’Andorra. L’any 2015 va publicar la seva primera novel·la juvenil Un estiu a la fi del món.





L’obra

A Les estrelles de Lilith hi trobem la Maria, una noia de 15 anys que ha viscut sempre a Barcelona amb la seva mare. Un bon dia la mare s’enamora per Tinder d’un policia andorrà i totes dues se’n van a viure a Andorra per estar amb ell. L’enamorat de la mare els ha explicat que el seu país és el més segur i tranquil de tot l’hemisferi nord terrestre, però el mateix dia que arriben la Maria i la seva mare deixa de ser-ho perquè hi apareix un home crucificat i pocs dies més tard una altra dona morta. La trama policial d’investigació dels assassinats s’anirà entrellaçant amb les peripècies de la protagonista i la seva adaptació al nou país.