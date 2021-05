El World Skate Europe Cup preveu més d’un miler d’aficionats per partit

Equips destacats del continent, com ara el CP Igualada o el Lleida Llista Blava, estaran en aquesta fase final. Tot i el poc marge de temps per preparar un esdeveniment d’aquesta dimensió, des del ministeri d’Esports consideren que serà un èxit. La ministra d’Esports Sílvia Riva ha explicat que s’ha aprofitat l’oportunitat d’incertesa que hi havia en altres territoris i vist l’encaix el ministeri hi ha donat suport.

Competiran set clubs, cinc dels quals catalans (CH Caldes, Igualada, CP Calafell, CH Girona i Lleida Llista Blava, un portuguès, Riba d’Ave, i un italià, l’Hoquei Sarzana.

Divendres dia 18 es jugaran els quarts de final i l’endemà les semifinals, on està classificat directament el Lleida per la seva condició de defensor del títol.

Els partits seran oferts en directe per TV3. Aquesta casa retransmetrà les semifinals i la gran final, diumenge dia 20. Les mesures de seguretat seran molt importants i s’espera l’assistència d’aficionats de tots els equips, si bé el nombre estarà condicionat a l’evolució de la pandèmia. El president de la federació d’hoquei, Víctor Buen, creu però que complint els protocols es podrà superar el miler, fins i tot uns 1.200 aficionats per partit al poliesportiu d’Andorra la Vella.