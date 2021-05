Gemma Mengual difon el Ràfting Parc de la Seu d’Urgell per a un programa de TVE

Gemma Mengual, excampiona mundial i doble medallista olímpica de natació sincronitzada, ha estat aquest dilluns al matí al Ràfting Parc de la Seu d’Urgell per enregistrar un reportatge de televisió sobre les activitats d’esports d’aventura que es poden practicar al recinte del Parc Olímpic del Segre.

Mengual apareix actualment al programa ‘España Directo’, de La 1 de TVE, i en aquesta ocasió s’ha apropat fins a l’Alt Urgell per explicar les possibilitats que ofereix el Ràfting Parc per practicar en un entorn segur esports com el ràfting, l’hidrospeed o bé el piragüisme, tant en aigües tranquil·les com en el canal d’aigües braves, que va acollir els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i que segueix albergant competicions d’eslàlom del màxim nivell. Per comprovar-ho, ha fet un descens amb canoa doble (C2) acompanyada de la palista urgellenca Núria Vilarrubla, actualment seleccionada per disputar aquest estiu els Jocs de Tòquio. ‘España Directo’ s’emet de dilluns a divendres, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre.

Gemma Mengual, nascuda a Barcelona el 1977, és considerada una de les millors especialistes de tots els temps en natació sincronitzada. Amb l’equip estatal, va guanyar dues medalles de plata als Jocs Olímpics de Pequín 2008 i va ser campiona del món en combinació lliure l’any 2009 a Roma. Als Mundials també va sumar 11 medalles de plata i 7 de bronze; i als Campionats d’Europa, va obtenir cinc medalles d’or, quatre d’elles l’any 2008 a Eindhoven.