El nombre de casos actius de coronavirus a la Seu d’Urgell baixa fins a 13

El nombre de casos actius de coronavirus a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell ha continuat baixant i ara ja només n’hi ha 13; és a dir, vuit menys que dilluns passat. Dels positius actuals, n’hi ha un d’ingressat al Sant Hospital, que aquesta setmana passada ha arribat a estar sense cap llit ocupat per aquest motiu. Paral·lelament, hi ha 63 contactes directes -no positius- confinats. Una part d’aquests són entre els 49 alumnes i 2 professors aïllats, que formen part de dos grups escolars.

Els indicadors d’evolució han repuntat les darreres hores, però ho han fet després que aquest cap de setmana han tocat fons, amb les dades més baixes dels darrers mesos. Ara a la Seu la velocitat de transmissió del virus (Rho7) és a 0,94 (+0,24 respecte de dimarts passat); i el risc de rebrot, a només 97 punts (-42). A l’Alt Urgell, aquests dos índexs estan encara més baixos: a 0,66 i a 75 respectivament. El percentatge de nous positius també es manté baix (3,10%, un punt menys que dilluns passat).

Quant a la vaccinació, la primera dosi l’han rebut 7.781 habitants de l’Alt Urgell (el 39,5% de la població); i la segona dosi, 3.926 veïns (21,7%).

Repunt del risc a la Cerdanya i l’Aran

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la Rho7 està una setmana més per sota el límit recomanat (a 0,84) i el risc de rebrot és a només 67 punts. A més a més, entre els quatre hospitals pirinencs ara només hi ha 5 ingressats. Destaca un dia més l’Alta Ribagorça, la comarca amb millor situació de tot Catalunya ja que està amb incidència nul·la (amb tots els indicadors a zero). Bones dades també al Pallars Sobirà i al Jussà, amb el risc de rebrot a només 63 i 7, respectivament. A la Cerdanya i l’Aran, en canvi, la Rho7 ha repuntat i ara és a 1,42 i a 1,71.

I a nivell de Catalunya (amb la Rho7 mitjana a 0,95 i l’EPG a 104), ha continuat baixant tant el nombre d’ingressats a planta dels hospitals (ara, 757) com els que romanen a les UCI (256), ja per sota del límit recomanat per Salut.