Pot un ciberatac ser considerat com un desastre natural? Certament tsunamis o huracans produeixen danys irreparables, no obstant això i si s’ha de jutjar per la resposta que va donar la ciutat estatunidenca de Nova Orleans, hauríem de començar-nos a prendre molt de debò aquells atacs que es produeixen en xarxes de manera global. El passat 13 de desembre, Kim La Gue, alcaldessa de la ciutat en qüestió, va decretar l’estat d’emergència després de detectar-se un ciberatac en les xarxes informàtiques de la ciutat. Per protecció, les autoritats van decidir començar a apagar els servidors perquè l’activitat sospitosa no es propagués per tota la ciutat. L’alcaldia temia que totes les xarxes de l’ajuntament quedessin inutilitzades i es veiés exposada de manera pública la informació dels funcionaris. Així mateix també es tenia por que el ciberatac acabés afectant la xarxa dels Serveis d’Emergència Mèdica de la ciutat, ja que això podia suposar problemes en hospitals que acabarien causant morts. Certament, una ciutat com Nova Orleans, que es va veure fortament afectada per l’huracà Katrina en 2005, sap què significa un desastre natural de gran envergadura. És per aquest motiu que les precaucions de l’alcaldessa i també del governador de Louisiana estan més que fonamentades.