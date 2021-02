El Veganisme: Veritats i Mentides

En els darrers anys han augmentat gairebé en un 30% les persones que manifesten ser veganes o seguir una alimentació majoritàriament de tipus veggie, el que fa tenir una visió de la popularitat que va prenent, ja sigui per seguir una dieta més saludable o per evitar el sacrifici d’animals.

El primer de tot seria convenient distingir entre una alimentació vegetariana i una vegana. En la primera, si bé hi ha una preferència en el consum dels aliments d’origen vegetal sobre els d’origen animal, no tots estan prohibits. En la segona, no es consumeix absolutament res que provingui d’un animal, ni tan sols, de manera indirecta, com seria el cas de la mel o la llet.

Sigui quina sigui la causa per la qual es decideix començar una alimentació vegana, no està de més destapar o aclarir les veritats i mentides sorgides arran d’aquesta tendència.

1. És més sana? Analitzant-la tal qual, no es pot dir que sigui més sana que una dieta omnívora, ja que hi ha aliments que no són precisament de poques calories. A més, tenint en compte que en els vegetals no podem trobar tots els nutrients necessaris, sovint es necessiten suplements ja sigui en comprimits o bé mitjançant aliments enriquits. El que sí que sembla evident és que una persona que opta per aquesta mena d’alimentació sol cuidar-se més. Quelcom essencial és complementar el menjar amb la realització d’exercici físic, se segueixi una dieta o l’altra.

2. Sense carn, hi ha dèficit de proteïnes?: Fals

De fet, les persones que consumeixen carn habitualment solen menjar més proteïnes de les que realment el cos necessita. Les proteïnes poden obtenir-se dels vegetals també i d’altres aliments com els llegums o els arrossos.

3. Els aliments que es consumeixen en la dieta vegana, són més cars?: Fals

És cert que n’hi haurà alguns que resulten més cars, com la llet de civada o ametlles, el tofu, la soia, etc. però tot això contraresta amb l’estalvi que comporta el no haver de comprar carns, peixos o mariscos.

4. Falta calci amb aquest tipus de dieta: Fals.

El calci no sols s’obté de la llet de vaca, també d’altres varietats de llets d’origen vegetal o d’aliments com a carxofes, bledes, espinacs o espàrrecs entre altres.

5. Amb la dieta vegana no engreixes: Fals

Com hem dit anteriorment dependrà de l’exercici físic o del que es mengi. Hi ha aliments permesos de pastisseria, fregits…

6. No és una dieta apta per a nens: Fals

El que sí que és cert, que en el cas dels nens, en estar en edat de creixement, es fa aconsellable que la dieta sigui sempre supervisada per un especialista i que estigui complementada amb Vitamina B12 i ferro.