Com triar un fons d’inversió

Hi ha una frase que tots coneixem i és: a major risc, major benefici. En els fons d’inversió passa això. Si busquem rendibilitats altes, haurem d’exposar el nostre capital a un alt risc. En canvi, els que busquen una rendibilitat més segura, són els inversors conservadors. Es caracteritzen per buscar un risc 0 encara que suposi poc benefici.

Entre aquests dos perfils hi ha un ampli espectre de variables, per tant, per a saber quin fons ens convé, hem de fer el nostre perfil d’inversor. Has de ser sincer amb tu mateix, saber la teva situació econòmica i si estàs disposat a arriscar els diners aportats o no.

Els perfils d’inversor sempre es fan abans d’entrar en qualsevol fons, per a saber si tant el participant com l’empresa busquen el mateix amb ell. Aquest perfil recull un horitzó temporal en anys, i se li exposa al futur inversor quant podria guanyar o perdre en aquests anys depenent del risc a assumir.

D’altra banda, cal informar-se bé de les comissions, ja que no tots els fons tenen les mateixes.