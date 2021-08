El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima novament la recuperació del toc de queda nocturn

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reiterat aquest dilluns el seu rebuig a la petició de la Generalitat de recuperar el toc de queda nocturn en 62 municipis catalans que actualment tenen una incidència alta de nous contagis de coronavirus.

Malgrat que en la seva nova proposta la Generalitat n’excloïa les poblacions de menys de 20.000 habitants (entre les quals hi ha la Seu d’Urgell), l’òrgan judicial estatal ha tombat novament la proposta i només permet mantenir-la en 19 termes municipals, entre els quals destaquen Balaguer, Amposta, Banyoles, Calafell, Martorell, Manlleu, Montblanc, Móra d’Ebre, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí.

El TSJC ha justificat aquesta nova negativa perquè, tot i les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat, “no veu indispensable” el confinament nocturn per a protegir la salut i creu que és “només una mesura per al manteniment de l’ordre públic”, especialment per a limitar les interaccions socials i les entrompades col·lectives. També addueix que alguns dels 62 municipis en què es demanava la mesura ja no tenen una incidència de casos més gran de 125 contagis setmanals per cada 100.000 persones, per la qual cosa creuen que no té sentit aplicar-lo.

Paral·lelament, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fet aquest dilluns una crida a la responsabilitat individual de tothom per a evitar un nou repunt de casos de COVID-19, després que aquest cap de setmana -la matinada de divendres a dissabte- una concentració de gent al centre de la ciutat va acabar amb aldarulls a la via pública i amb una càrrega policial per part dels Mossos d’Esquadra.

Des del consistori urgellenc han explicat que prèviament la Policia Municipal havia rebut diverses trucades de veïns que denunciaven les molèsties que causaven un grup de persones, al voltant de la plaça del Carme, i el fet que incomplien les mesures vigents de prevenció de la COVID-19, pel que fa a aspectes com ara ús de la mascareta o distància interpersonal. Segons les mateixes fonts, inicialment tant els agents locals com efectius dels Mossos d’Esquadra van intentar dispersar la gent i finalment es va produir una intervenció d’una unitat de l’ARRO. Això va fer que la majoria de gent desallotgés la plaça, però una part d’ells es va desplaçar als carrers adjacents i alguns es van enfrontar a la policia. Durant l’enfrontament es van causar destrosses en cotxes, mobiliari públic i aparadors.

La pandèmia encara és vigent

El vicealcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha lamentat aquests fets i ha subratllat que, tot i que el TSJC ha suspès novament l’aplicació del toc de queda nocturn, la pandèmia encara continua i, a més a més, es manté vigent el tancament de tots els establiments -siguin comercials o de restauració- passada la mitjanit (00.30 h). En declaracions a RàdioSeu, Viaplana ha fet una crida pública a mantenir les mesures elementals de prevenció individual, per a frenar la propagació de la COVID-19 a la ciutat, i ha subratllat que “ara, més que mai, és necessària la col·laboració de tothom, que tothom hi posi de la seva part i que hi hagi la màxima responsabilitat”.

De la seva part, l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha posat l’accent en les possibles conseqüències d’aquestes reunions descontrolades al carrer, i ha advertit que “als botellots i a les concentracions de gent hi ha contagis, i això ho patirem en uns dies”. Fàbrega hi ha afegit que “el que no podem fer és tenir els botellots plens i els punts de vacunació buits”, en referència al fet que encara hi ha força gent que no s’ha vacunat tot i tenir la possibilitat de fer-ho. Alhora, el batlle urgellenc ha assegurat que la millora de dades de la darrera setmana ha estat “en bona part gràcies al confinament nocturn” i, per això, qüestiona el fet que ara no es pugui aplicar “per decisió judicial i no pas epidemiològica”.

Pere Aragonès critica la decisió del TSJC

A aquesta qüestió també s’hi ha referit aquest dilluns el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha criticat el TSJC i ha defensat que ara mateix el confinament nocturn “no és una qüestió d’ordre públic, sinó que és una qüestió sanitària“. Aragonès sosté que “necessitem instruments perquè s’evitin nous contagis” i ha reblat que “no es pot demanar al govern que tingui un pla C, D i E si els tribunals no ens donen els instruments”.