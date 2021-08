Els indicadors de la COVID-19, en nivells moderats a la Seu i a l’Alt Urgell

La Seu d’Urgell inicia la setmana amb uns indicadors de COVID-19 en nivells moderats. El Sant Hospital es manté amb un sol ingressat amb coronavirus. Mentrestant, la velocitat de transmissió (Rho7) segueix per sota el límit recomanat (a 0,79) i el risc de rebrot és a 156 punts. Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs estan lleugerament més alts (a 0,96 i a 168 respectivament) però també a un nivell bo. El percentatge de positius als nous tests es manté baix (al 4,81%).

Pel que fa a la vaccinació, fins ara han rebut la primera dosi 12.943 habitants de l’Alt Urgell (el 65,2% del total); i la segona dosi, 10.002 (58,5%).

Tot i això, des del Sant Hospital mantenen la crida perquè tothom qui no s’hagi vacunat encara ho faci els dies vinents, ja que els percentatges actuals no són suficients per a garantir la immunitat de grup i prevenir un possible augment de casos aquesta tardor. El centre mèdic recorda que la Pista Polivalent segueix oferint la possibilitat de rebre el vaccí amb cita prèvia (de dilluns a divendres, 09.00-13.00 h) i que també es pot fer sense cita prèvia, de les 4 a les 7 de la tarda a la plaça de Soldevila.

Dades baixes a l’Alt Pirineu i incidència zero a l’Alta Ribagorça

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, les dades són encara millors que a l’Alt Urgell i amb tendència a la baixa. La Rho7 és a 0,64, el risc de rebrot a només 100 punts i la positivitat al 3,20%. Destaca especialment l’Alta Ribagorça, que ha aconseguit situar-se a zero (incidència nul·la) en tots aquests índexs. També estan en bona situació al Pallars Sobirà (0,32) i al Jussà (0,85). Per la seva part, l’Aran i la Cerdanya tenen la Rho7 lleugerament per damunt del límit (1,21 i 1,16).

Pel que fa al risc de rebrot, el més alt és al Pallars Sobirà (195) i en tots els casos la tendència és a la baixa. La Cerdanya és a 86 punts. Entre els quatre hospitals de la regió pirinenca hi ha un total de 6 ingressats.