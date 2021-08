Carine Montaner qüestiona la funció de l’assessor de Salut Federico Martinón

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha demanat al Govern el contracte i el currículum de l’assessor espanyol, Federico Martinón, per a l’estratègia de vacunació.

Carine Montaner qüestiona la seva funció per a l’Executiu, ja que actualment el Govern disposa d’un comitè científic en marxa i un assessor de fora per a dirigir la campanya de vacunació.

La consellera general no adscrita afirma que potser no és oportú haver contractat una persona susceptible de tenir possibles conflictes d’interessos. I és que en alguns mitjans de comunicació espanyols s’ha denunciat que Federico Martinón hauria cobrat per a treballs en empreses farmacèutiques que fabriquen vacunes.

En aquest sentit, Montaner demana si el Govern, abans de contractar a Martinón, li va fer firmar una declaració de conflictes d’interessos, en la qual s’especifiquessin les farmacèutiques per les quals Martinón hauria treballat i els imports rebuts.