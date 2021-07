El Tren dels Llacs Panoràmic es posa en marxa aquest dissabte

El Tren dels Llacs Panoràmic engega motors i circularà 4 dissabtes aquesta temporada: els dies 24 i 31 de juliol i 7 i 14 d’agost. El Tren dels Llacs va iniciar temporada el dia 3 d’abril amb les circulacions del Tren Històric.

Ara, els dissabtes de més calor, es posa en circulació el panoràmic, que permet gaudir dels meravellosos paisatges del recorregut gràcies a un disseny diàfan i obert a l’exterior amb grans finestrals. Aquest tren disposa de 90 seients distribuïts en dos cotxes.

A més, aquesta temporada d’estiu 2021 s’ha estrenat el servei de venda anticipada dels bitllets del Tren Panoràmic, de manera que les persones usuàries poden assegurar-se la disponibilitat al trajecte realitzant la reserva prèvia.

Des que el Tren dels Llacs ha començat la temporada, més de 2.000 persones ja han realitzat el trajecte en aquest singular tren turístic que transcorre per la vora del riu Segre des de Lleida fins a La Pobla de Segur per una via única travessant les comarques del Segrià, La Noguera i la zona muntanyosa del Montsec fins a arribar al cor del Pallars Jussà. El Tren dels Llacs passa per un total de 40 túnels i 75 ponts durant 89 quilòmetres de trajecte en dues hores d’un viatge espectacular entre la plana de Lleida i el Prepirineu.

L’experiència es complementa amb les diferents visites i activitats que juntament amb el territori i amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, es coordinen per fer del trajecte un viatge complet.