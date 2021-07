‘En busca de les estrelles’, una caminada nocturna al Pla de les Forques per als més petits

L’Àrea d’Infància de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) proposa una activitat teatralitzada per a fomentar la natura i l’esport entre els infants d’entre 5 i 10 anys. Aquesta consisteix en una caminada nocturna fins al nou mirador del Pla de les Forques, i té com a finalitat trobar estels fugaços.

L’excursió tindrà lloc els dies 26 de juliol i 6 d’agost, i s’iniciarà a les 19.30 hores davant de Sant Domènec. Serà guiada pel meteoròleg i guia de muntanya Albert de Gràcia i estarà dinamitzada per l’avi Ton, un personatge interpretat per Ivan Caro. En relació a aquesta iniciativa, la regidora d’educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Nuria Tomàs, remarca que “és una manera de gaudir de la natura, l’astronomia i la cultura en una sola activitat. Els vespres a la fresca per a tota la família”.

Es tracta d’una activitat gratuïta amb places limitades. Per participar-hi cal inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a joventut@aj-laseu.cat o trucant al telèfon 973355608. Serà necessari portar roba còmoda i d’abric, sopar, aigua i frontal.