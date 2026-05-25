El Tomb Lauredià se celebrarà el 6 de juny amb tres recorreguts adaptats a tots els nivells

By:
On:
In: Cultura i Oci
Una edició anterior del Tomb Lauredià (Comú de Sant Julià de Lòria)
Una edició anterior del Tomb Lauredià (Comú de Sant Julià de Lòria)

El Comú de Sant Julià de Lòria organitza una nova edició del Tomb Lauredià, que tindrà lloc el dissabte, 6 de juny. Es tracta d’una caminada popular no competitiva oberta a tots els públics que té com a objectiu promoure l’activitat física i el descobriment de l’entorn natural de la parròquia. La jornada comptarà amb tres recorreguts adaptats a diferents edats i nivells físics, tots amb sortida i arribada a la plaça de la Germandat, espai que concentrarà l’activitat principal de l’esdeveniment. En aquest mateix punt, l’organització posarà a disposició dels participants un servei de guarda-roba per a dipositar la roba o el material que no es vulgui portar durant la caminada.

El circuit llarg tindrà una distància de 14 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 1.035 metres, amb sortida prevista a les 8 hores. El recorregut passarà pel Coll de Jou, el camí de Rocafort, Aixovall, el camí de Nagol, Sant Serni de Nagol, el camí de la Solana, Aixirivall, el camí del Mas i Sant Romà d’Auvinyà abans de retornar a la plaça de la Germandat. Al llarg del traçat s’habilitaran diversos controls de pas i punts d’avituallament.

El circuit mitjà, de 9 quilòmetres i amb un desnivell positiu acumulat de 735 metres, sortirà a les 9 hores. L’itinerari recorrerà el Coll de Jou, el camí de Rocafort, Aixovall, el camí de Nagol i Sant Serni de Nagol, amb retorn a la plaça de la Germandat pel camí de la Solana, també amb controls de pas i avituallaments distribuïts durant el recorregut.

El circuit curt, pensat especialment per a famílies i participants que optin per una proposta més accessible, tindrà una distància de 4 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 325 metres, amb sortida a les 10 hores. El recorregut inclourà el camí de Nagol, Sant Serni de Nagol i el camí de la Solana abans d’arribar novament a la plaça de la Germandat.

Les inscripcions ja estan obertes amb un preu de 10 euros a visitsantjulia.com. La inscripció inclou el dorsal de participació, una samarreta commemorativa per a les primeres 250 persones inscrites (segons disponibilitat de talles) i una arrossada popular amb beguda per a tots els participants, que tindrà lloc a partir de les 13.30 hores davant de la plaça de la Germandat. A més, a la plaça s’ubicarà animació per als més petits.

Els menors d’edat que vulguin participar hauran de descarregar l’autorització parental disponible al formulari d’inscripció i lliurar-la degudament emplenada el dia de la recollida de dorsals.

El Tomb Lauredià compta amb la col·laboració de LAUesport i la Colla Laurediana i es consolida com una activitat esportiva i participativa que combina natura, esport i convivència

[do_widget id=category-posts-pro-64]