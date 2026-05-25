El Tomb Lauredià se celebrarà el 6 de juny amb tres recorreguts adaptats a tots els nivells

El Comú de Sant Julià de Lòria organitza una nova edició del Tomb Lauredià, que tindrà lloc el dissabte, 6 de juny. Es tracta d’una caminada popular no competitiva oberta a tots els públics que té com a objectiu promoure l’activitat física i el descobriment de l’entorn natural de la parròquia. La jornada comptarà amb tres recorreguts adaptats a diferents edats i nivells físics, tots amb sortida i arribada a la plaça de la Germandat, espai que concentrarà l’activitat principal de l’esdeveniment. En aquest mateix punt, l’organització posarà a disposició dels participants un servei de guarda-roba per a dipositar la roba o el material que no es vulgui portar durant la caminada.
El circuit llarg tindrà una distància de 14 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 1.035 metres, amb sortida prevista a les 8 hores. El recorregut passarà pel Coll de Jou, el camí de Rocafort, Aixovall, el camí de Nagol, Sant Serni de Nagol, el camí de la Solana, Aixirivall, el camí del Mas i Sant Romà d’Auvinyà abans de retornar a la plaça de la Germandat. Al llarg del traçat s’habilitaran diversos controls de pas i punts d’avituallament.
El circuit mitjà, de 9 quilòmetres i amb un desnivell positiu acumulat de 735 metres, sortirà a les 9 hores. L’itinerari recorrerà el Coll de Jou, el camí de Rocafort, Aixovall, el camí de Nagol i Sant Serni de Nagol, amb retorn a la plaça de la Germandat pel camí de la Solana, també amb controls de pas i avituallaments distribuïts durant el recorregut.
El circuit curt, pensat especialment per a famílies i participants que optin per una proposta més accessible, tindrà una distància de 4 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 325 metres, amb sortida a les 10 hores. El recorregut inclourà el camí de Nagol, Sant Serni de Nagol i el camí de la Solana abans d’arribar novament a la plaça de la Germandat.
Les inscripcions ja estan obertes amb un preu de 10 euros a visitsantjulia.com. La inscripció inclou el dorsal de participació, una samarreta commemorativa per a les primeres 250 persones inscrites (segons disponibilitat de talles) i una arrossada popular amb beguda per a tots els participants, que tindrà lloc a partir de les 13.30 hores davant de la plaça de la Germandat. A més, a la plaça s’ubicarà animació per als més petits.
Els menors d’edat que vulguin participar hauran de descarregar l’autorització parental disponible al formulari d’inscripció i lliurar-la degudament emplenada el dia de la recollida de dorsals.
El Tomb Lauredià compta amb la col·laboració de LAUesport i la Colla Laurediana i es consolida com una activitat esportiva i participativa que combina natura, esport i convivència