La Policia deté un home a la frontera del riu Runer amb més de 15 grams de cristall

Agents del servei de Policia han detingut, la matinada d’aquest dilluns en un control a la frontera del riu Runer, un home de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’individu en qüestió accedia al Principat d’Andorra en un autobús de línia regular trobant-se en possessió de dos embolcalls amb un total de 15,4 grams de «cristall». El «cristall» és una forma de metanfetamina, una droga estimulant, sintètica i altament addictiva que afecta greument el sistema nerviós central. Es presenta en forma de petits cristalls o pedres transparents semblants al gel i sol fumar-se, injectar-se o inhalar-se.
Per altra banda, un altre home de 25 anys va ser detingut la nit de dijous com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor per insultar una patrulla de policia. A més, durant el control, se li van trobar 0,4 grams d’haixix.