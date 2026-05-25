La Seu ho té tot a punt per a transformar-se en un escenari de llegenda amb la 19a Fira Medieval-Llegendària

La Seu d’Urgell ja ho té tot a punt per a retrocedir segles en el temps, aquest proper cap de setmana, del 30 i 31 de maig, amb la celebració de la 19a Fira Medieval-Llegendària. La cita torna amb una proposta que combina el rigor històric amb la màgia de les llegendes, transformant el centre històric en un espai vibrant de cultura, artesania i gastronomia. L’inici oficial de la fira tindrà lloc aquest proper dissabte, 30 de maig, a les 10.30 hores, a la portalada medieval situada davant la catedral, moment en què l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, la regidora de Fires i Mercats, Gemma Tó, i la regidora de Festes, Christina Moreno, acompanyaran el pregoner, Ivan Caro, que farà la lectura del pregó per a donar el tret de sortida oficial a les activitats, acompanyat del grup de música tradicional ‘Quatre Gats’, i iniciaran una cercavila per la fira.
L’alcalde explica que la programació presenta tant activitats fixes com d’altres que tindran lloc en moments puntuals al centre històric: “Esperem que tothom hi participi, que aquesta recuperació posi en valor també el carrer Canonges, la cultura, el nostre passat medieval i la nostra pròpia identitat com a ciutat”. Per la seva part, Christina Moreno destaca “l’aposta per una fusió entre la fira medieval i la Llegendària amb l’objectiu de potenciar el vessant literari de l’esdeveniment”, un tret característic que diferencia aquesta fira de la resta.
Un itinerari per la història viva i el comerç artesà
L’esdeveniment proposa un recorregut circular que neix a la Plaça dels Oms i recorre el Carrer Canonges, la Biblioteca, el Parc del Cadí i el Pati Palau. Gemma Tó remarca la potència de l’oferta comercial d’aquesta edició: “Comptarem amb 92 parades, que inclouen des d’alimentació i food trucks fins a artesania, roba i llibres, omplint de vida els nostres carrers”. A més, 17 establiments de restauració de la Seu oferiran propostes gastronòmiques inspirades en l’època i estaran identificats amb el pictograma de la porta d’un castell.
Per a facilitar l’experiència dels visitants, el recinte es dividirà en les següents zones temàtiques:
• Carrer dels Oficis Vius (c. Canonges): Demostracions en directe de forja o teler, parades de productes fets a mà i una mostra del pessebre vivent.
• Plaça de les Menges i Falcons (pl. dels Oms): El nucli de la gastronomia sobre rodes, sessions de tir amb arc i exhibicions de cetreria (ambdós dies a les 12 h i a les 18 h).
• El Camp de les Batalles (Parc del Cadí): Escenari de les batalles medievals teatralitzades a càrrec d’Aestus Show (dissabte i diumenge a les 12 h, 17 h i 19 h).
• Pati de les Llegendes (Pati Palau): L’ànima del Festival Literari, un espai dedicat als llibres, la il·lustració i els contes per a totes les edats.
Programació cultural i espai per a la infància
Els carrers comptaran amb animació constant gràcies a la Cirquestra medieval, accions teatrals com ‘El perfumer’ o ‘Etili, el soldat medieval’, i les tradicionals cercaviles finals de cada jornada (dissabte amb Scroon i diumenge amb el seguici de ‘La Mort’).
Paral·lelament, s’han programat activitats de gran valor cultural prèvies i durant el cap de setmana, com la conferència del cicle ‘Parlem d’història’ (27 de maig), l’acte institucional sobre la candidatura a Patrimoni Mundial del Coprincipat d’Andorra (29 de maig), i diverses visites guiades a la Catedral medieval.
Els més petits tindran el seu propi espai circular al Carrer dels Jocs i les Rialles (entre el Camp de les Batalles i el Pati de les Llegendes), on gaudiran dels jocs de fusta tradicionals de Ludiespai i del Refugi Kanalla, un campament medieval que inclou un espai nadó, tallers de manualitats ‘Bestiari Beatus’ i rutes en poni per als petits cavallers.
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell convida tota la ciutadania i visitants a deixar-se captivar per aquesta cita imprescindible per a gaudir en família i reviure l’esperit més autèntic de l’edat mitjana.