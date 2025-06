Joan Verdú estableix el seu centre d’operacions a Àustria

Joan Verdú entrenant al gimnàs (arxiu / FAE)

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, s’instal·larà a Àustria per a poder concentrar-se en la seva preparació i també per a aprofitar les instal·lacions i serveis que l’atorga el centre de Red Bull, gràcies a la seva unió, anunciada fa unes setmanes, amb l’estructura Van Deer. Amb aquest canvi, Verdú aposta per fer un pas més en la seva professionalització en tots els sentits.

El grup de treball de l’andorrà continuarà format per l’entrenador i responsable de grup, Juan Lago, el preparador físic, Damià Costa, i pel fisioterapeuta, Pol Ferrer, a més del nou skiman, Raphael Hudler, però tindrà al seu abast tots els serveis que aporta el centre austríac, amb unes instal·lacions capdavanteres i un ambient de treball enfocat als èxits esportius.

A més, Verdú tindrà també a la seva disposició un nutricionista i un psicòleg esportiu. Tot plegat és un pas endavant per a estar en un entorn del màxim nivell i a un punt estratègic del món de l’esquí, al centre d’Europa.

Verdú ha explicat que no significa un canvi de residència, sinó que el fet de passar llargues temporades a Àustria li permetrà evitar desplaçaments constants i, així, poder aportar una mica més a la seva preparació, enfocada la pròxima temporada a la Copa del Món i els Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina.





Joan Verdú, esquiador: “Hem pres la decisió de fer una petita base a Àustria per a poder entrenar conjuntament amb tots els professionals de Red Bull, al seu centre. Això em permetrà augmentar la qualitat de l’entrenament, estant envoltat de grans professionals de tots els àmbits i també envoltat de professionals. A més a més, no només per la preparació a l’estiu, sinó que a l’hivern, pel fet de ser aquí a Àustria, tindré molta facilitat de poder entrenar a llocs com Reiteralm, que és on passem molt temps nosaltres durant l’hivern, i també estic a prop de la fàbrica Van Deer, llavors és un punt estratègic molt bo al centre d’Europa per a no haver de tornar a Andorra cada vegada i gastar temps i energia. Òbviament, no passaré tot l’any aquí, sinó que seran petites estades, em servirà com una base estratègica, tant per a deixar material, com per a dormir aquí, com per a entrenar al centre, i això no és que vingui cent per cent a viure aquí, ni molt menys, sinó que a nivell estratègic i logístic ens va súper bé per a poder aprofitar sobretot a l’estiu totes les instal·lacions top que tenen aquí”.





Juan Lago, entrenador i responsable de grup: “La principal diferència de cara a la temporada que ve és que la preparació física i la fisioteràpia es dirigirà des de Red Bull, coordinada amb el Damià i el Pol, que continuaran viatjant amb l’equip i tractaran a Joan als desplaçaments i als camps d’entrenament. Al final, en estar en un centre d’alt rendiment amb diferents mètodes, màquines i professionals, busquem un punt més en la seva preparació de cara a l’any olímpic”.