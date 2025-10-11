El Teler Daurat: Ignasi Martín, director general d’ACTINN, protagonitzarà la pròxima sessió

El Teler Daurat rep al seu segon convidat de la tercera temporada: Ignasi Martín, director general d’ACTINN, coach, mentor empresarial i fundador de WHOOP Coaching & Consulting. Amb més de tres dècades d’experiència com a alt executiu en el sector bancari, Martín ha orientat la seva trajectòria professional a impulsar la innovació, formar líders i acompanyar a persones i organitzacions en temps de transformació.
En aquesta nova edició, conduïda per Jessica Rivera, CEO i cofundadora d’AUMENTIUM, s’abordaran qüestions clau com els aprenentatges i desafiaments del seu recorregut professional i emprenedor, el lideratge en contextos de canvi i disrupció tecnològica, la innovació com a motor de creixement i la importància d’un lideratge humà capaç d’inspirar i empoderar equips. Com en edicions anteriors, els assistents podran participar activament amb preguntes i comentaris, enriquint el diàleg i l’experiència col·lectiva.
L’activitat, que és gratuïta, se celebrarà el dimecres, dia 15 d’octubre, a les 19 hores, a HiveFive Coworking, planta 1, a l’avinguda Dr. Mitjavila, 5, d’Andorra la Vella. Informació i reserves a https://www.aumentium.com/ca/zonadivulgacio/.