La Fundació ONCA inaugura el cicle Cambra Romànica amb la música de Joseph Haydn i la direcció del violoncel·lista Daniel Claret

La Fundació ONCA, per cinquè any consecutiu, torna a formar part del cicle Cambra Romànica, que enguany arriba a la desena edició, amb el concert inaugural, que tindrà lloc el dissabte, 25 d’octubre, a les 18 hores, al Santuari de Meritxell. En aquesta ocasió, el violoncel·lista andorrà Daniel Claret serà el solista i director del concert i comptarà amb Jaume Guri com a concertino convidat, sota l’aixopluc de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA).
El recital proposa un programa centrat en la figura de Joseph Haydn. L’orquestra interpretarà dues obres cabdals del seu repertori: el Concert núm.1 per a violoncel i orquestra en Do Major i la Simfonia núm.45, la “Simfonia dels adeus”. A més, el programa s’iniciarà amb el Presto de la Simfonia núm.59, “Simfonia del foc”.
El Concerten Do Major, escrit als voltants del 1765, és molt conegut per tots els violoncel·listes. Tot i pertànyer a l’estil clàssic, està impregnat encara de clares influències barroques. Combina l’eufòria amb el dramatisme, la rauxa amb el lirisme i el virtuosisme amb la calma.
Per la seva banda, la Simfonia dels adeus, escrita el 1772, conté una cèlebre anècdota: el príncep hongarès, Nicolau I, príncep d’Esterházy, mantenia l’orquestra dirigida per Haydn al palau d’estiu, allunyada dels familiars. Els músics, no trobant-se còmodes amb la situació, varen demanar al seu director que pensés alguna manera per a comunicar-li al príncep les ganes de marxar. Amb motiu d’aquesta petició, el compositor va escriure la Simfonia dels adeus, on, en el darrer moviment, els músics van marxant de l’escenari fins que al final hi queden només un duo de violins que tanquen l’obra.
En aquesta ocasió, l’orquestra estarà formada per orquestra de corda, dos oboès i dues trompes. Daniel Claret comenta que “esperem que els músics no marxin abans d’hora i puguem acabar el concert!”. D’altra banda, el director convidat expressa la seva emoció quan parla de l’actuació: “és molt especial per a mi perquè vaig entrar a la Jonca amb 13 anys, i 25 anys més tard, estic liderant un projecte amb l’ONCA. Poder estar al capdavant d’un projecte clàssic com aquest, m’emociona especialment per tot el que significa la Fundació ONCA per la meva carrera professional, i per la rellevància musical al país”.
Les entrades per al concert ja estan disponibles a través de la pàgina web www.amicscambraromanica.ad, a un preu de 15 euros per al públic general i de 5 euros per als socis del cicle Cambra Romànica. Els menors de 18 anys podran gaudir d’entrada gratuïta.
El concert compta amb la col·laboració de l’Associació dels Amics del Cambra Romànica i del Comú de Canillo.
32a Temporada FUNDACIÓ ONCA 2025
CONCERT CAMBRA ROMÀNICA
Dissabte 25 d’octubre de 2025, a les 18 hores
Santuari de Meritxell
Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
Daniel Claret, violoncel solista i direcció musical
Jaume Guri, concertino
Franz Joseph Haydn – Foc, virtuosisme i un estiu massa llarg…
- F. J. Haydn (1732-1809) – Presto de la Simfonia núm. 59 Simfonia del foc
- F. J. Haydn (1732-1809) – Concert per a violoncel en Do Major
- Moderato, Adagio, Finale Allegro molto
- F. J. Haydn (1732-1809) – Simfonia núm. 45 Simfonia dels adeus
- Allegro assai, Adagio, Minuet allegretto, Finale Presto-Adagio
Venda entrades a www.amicscambraromanica.ad
Preu 15 euros. 5 euros socis. Menors de 18 anys gratuït