Un conductor pateix un autoatropellament amb el seu vehicle avariat

Els baixos d'un cotxe
Segons informa el servei de Policia, un turisme amb matrícula andorrana hauria patit una avaria aquesta passa nit de divendres. El seu conductor hauria iniciat maniobres per a empentar el turisme i moure’l del lloc patint, suposadament, un autoatropellament. El conductor del turisme, un veí del Principat de vint-i-tres anys, va resultar ferit a causa de l’accident.

Els fets van tenir lloc a la carretera general número 1 (CG-1) -carretera de l’Obac-, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. El servei de l’ordre va rebre l’avís alertant del succés al voltant de dos quarts de deu de la nit del divendres.

