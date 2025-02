La recuperació del Ball Cerdà i una festa adequada a joves, novetats del Carnaval a la Seu

Cartell del Carnaval de la Seu 2025 (Aj. la Seu)

La recuperació del costum de ballar el Ball Cerdà, que havia format part de la celebració del Carnaval a la Seu d’Urgell fins abans que esclatés la Guerra Civil, i la celebració d’una festa adreçada i adequada a joves de 12 a 16 anys són les principals novetats que presenta la programació festiva del Carnaval 2025 a la ciutat. Així, el Ball Cerdà, amb la Cobla Bellpuig, tindrà lloc el dissabte 1 de març, a les 11.30 hores, on les parelles balladores sortiran des del jardí de l’Andria fins arribar a la plaça Patalín, on hi tindrà lloc el ball final, tal i com es fa el diumenge de Festa Major.

També per al dissabte 1 de març, tindrà lloc la Festa de Carnaval per a joves de 12 a 16 anys, en horari adequat a l’edat (de 21.00 a 00.00 hores) a la pista polivalent de la zona esportiva, a càrrec del Dj Gerard. Hi haurà servei de barra sense alcohol. L’entrada és gratuïta.





Ball de l’Indiot, típic ball de Carnaval del Pirineu

Del total de 17 propostes diferents per a celebrar el Carnaval al municipi urgellenc, també hi destaquen el Ball de l’Indiot, típic ball de Carnaval del Pirineu, a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià, acte que es portarà a terme el dissabte 22 de febrer, a les 13 hores, a la plaça Patalín. Per a participar-hi activament, es fa una crida a tots els infants per tal que es disfressin d’ossa, caçador, entre altres caracteritzacions.

Alhora, també a la plaça Patalín, hi haurà degustacions de tòfones i carns de caça, elaborats per productors del territori. Aquesta proposta gastronòmica anirà a càrrec de la Federació de Caça de Lleida i la Germandat de Sant Sebastià.

A més a més, durant el matí del dissabte 22 de febrer, s’escenificarà el Ball de l’Ossa amb la cobla Tres Quartans Bramasacs, recorrent diferents punts del centre històric, amb inici i final a la plaça Soldevila. Aquest tradicional ball anirà a càrrec del Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell.





L’Associació de Ball i Dansa, a la rua de Carnaval

La rua de Carnaval que se celebrarà el dissabte 1 de març, a partir de les cinc de la tarda, també compta enguany amb una novetat com és la participació de l’Associació de Ball i Dansa de la Seu d’Urgell que animaran i acompanyaran a les diferents colles de disfresses.

També com a novetat, hi participarà el nou grup de batucada ‘Tambuka’, que juntament el Rei Carnestoltes i el Grup de Diables de l’Alt Urgell seran els responsables de l’animació d’aquesta rua carnavalesca.





Inscripcions al concurs de la rua

A partir del pròxim dilluns, 17 de febrer i fins el dia 24 es podran fer les inscripcions per a participar al concurs de la rua de Carnaval, tant de manera telemàtica www.laseu.cat com de manera presencial a l’OAC de l’Ajuntament de la Seu. Recordar que les categories són: adults, infantil, colla xica i jove.





Més actes de Carnaval

El programa de celebració del Carnaval s’iniciarà el proper dimarts 18 de febrer amb un taller de màscares gegants que tindrà lloc al centre cívic L’Escorxador a les 17.30 hores. Per a poder participar-hi cal fer inscripció enviant un correu a pee@aj-laseu.cat les places són limitades.

Altres propostes de Carnaval són: una hora del conte sota el títol ‘Carnaval, Carnaval’, el divendres 21 de febrer, a les 17.30 hores, per a infants a partir de 5 anys, a càrrec de la Tribu Juganera; un taller de màscares a càrrec dels Armats de la Seu adreçat a infants de 3 a 12 anys, que es farà dimecres 26 de febrer al centre cívic L’Escorxador; la penjada de cartells de l’Estudiantina, el dijous 27 de febrer; i la cantada de l’Estudiantina pels bars de la ciutat, el dissabte 1 de març.

Com actes finals del Carnaval, el dimarts, 4 de març, se celebrarà el judici del Rei Carnestoltes, i el dimecres, 5 de març, la processó de la llum i el silenci, la crema del Rei Carnestoltes, l’enterrament de la sardina i una sardinada popular.