El Seminari de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell se celebra enguany via YouTube

Les crisis són ocasions per auditar la nostra forma de vida, per explorar les causes que la van activar i abordar el futur des d’una nova mentalitat. Aquesta crisi global ens ha permès redescobrir valors com la cura, la gratitud, la humilitat, la solidaritat, la paciència, la perseverança, la generositat i l’entrega, valors que estranyament ocupen un lloc rellevant en la nostra societat. Tot això ens exigeix repensar com vivim, ens relacionem, produïm i consumim, però, al seu torn, ens convida a imaginar un futur diferent, a somiar un altre món possible per a nosaltres i per a les generacions futures. En parlarem a la #CatedraPensamentCristià20 amb Francesc Torralba, Doctor en Teologia i professor de les Facultats de Filosofia i de Teologia de Catalunya, i de la Universitat Ramon Llull.

Enguany, la Càtedra, a causa de les mesures de prevenció actuals, deixa puntualment Sant Julià de Lòria i se celebrarà en un format digital, a través del Canal YouTube del Bisbat d’Urgell, avui dijous 11 de juny a les 19:00h. És previst que a través del xat del mateix YouTube es puguin recollir les preguntes dels assistents i siguin contestades en directe per Francesc Torralba.

L’acte serà introduït i presidit per Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra.

La Càtedra és una iniciativa de presència cultural catòlica creada per a la formació en totes les dimensions de la vida cristiana (espiritual, humana, intel·lectual i eclesial), que valora que el missatge Evangèlic i l’esdeveniment cristià en els seus elements fonamentals han d’entrar en diàleg amb la cultura i les ciències humanes, com en un Atri dels gentils, a fi de poder anunciar la visió cristiana de l’home, de la història i del món, i fer que tots puguin entrar en contacte d’alguna manera amb Déu i que els cristians donin fruits de nova evangelització. La Càtedra s’articula en cursos i seminaris, tal com ha vingut fent en aquests darrers deu anys, però també promou congressos, conferències i tallers, editar publicacions i cercar la col·laboració amb institucions i estructures de la societat, per tal d’incrementar i valoritzar el diàleg entre fe i cultura.