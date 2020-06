On se sent segur un gat?

Els tres pilars o necessitats del gat per tenir una llar saludable:

Proporcionar-li un lloc segur:

Com a caçador solitari, lesionar-se pot representar un risc, així que evitar confrontacions és una estratègia que l’ajuda a sobreviure. Com a humans no entenem com un perill coses que per al nostre gat sí que ho és (com una visita a casa). Per això cal proporcionar al gat llocs en els quals amagar-se, on no pugui ser molestat. Poden ser cistelles de transport, caixes…

Proporcionar-li recursos en diferents zones:

Quan a casa conviu més d’una mascota hem de proporcionar al gat diferents zones on trobi menjar, aigua, pals per polir-se les ungles, zones de joc, zones on dormir… Tenir privacitat mentre menja, beu o utilitza la safata és important per minimitzar l’estrès.

Proporcionar-li oportunitats de jugar:

L’instint de caça és molt fort en el gat. Si aquest comportament disminueix, el gat pot avorrir-se, tornar-se obès, frustrar-se… Així, heu de: proporcionar-li el menjar amagat en diferents llocs o donar-li trencaclosques per treure el menjar; jugar movent joguines lligades amb un fil; recompensar el gat amb un premi després del joc.

Per Tot Sant Cugat

Font: elsecretodelosgatosfelices.com