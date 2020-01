Sedis Bàsquet ha ingressat aquesta setmana a l’arxiu comarcal de l’Alt Urgell tota la documentació, fotografies, samarretes i material divers del que disposa el club en referència a aquests 50 anys d’història per tal d’assegurar-ne la seva conservació i fer-lo accessible a tothom que vulgui consultar-lo. Així mateix, a través de l’arxiu comarcal es podrà preparar una exposició i un llibre per tal de fer la corresponent divulgació de la història del club i de la ciutat.

El material ingressat a l’arxiu passarà ara a ser revisat pels tècnics de l’arxiu però consta principalment de fotografies, enregistraments audiovisuals, roba esportiva, actes, fitxes de jugadors, revistes, trofeus, retalls de premsa, convocatòries i altre material relacionat amb el club i amb el bàsquet a la ciutat de la Seu.

En la seva intervenció avui en roda de premsa, el President del l’AE Sedis Bàsquet, Pere Porta, ha demanat a totes les persones vinculades amb el club que tinguin algun tipus de material que pugui ajudar a complementar la història de l’entitat que es dirigeixin a l’arxiu comarcal, qualsevol dia i hora d’obertura al públic perquè puguin realitzar una còpia del material que tinguin a títol particular, “d’aquesta manera aconseguirem de forma col·lectiva recuperar totes les peces d’aquest puzzle que són els 50 anys d’aquest club”.

Porta ha volgut agrair al Consell Comarcal de l’Alt Urgell i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i en particular a l’Arxiu Comarcal, la seva especial atenció per recuperar la memòria col·lectiva d’aquesta ciutat a través d’un club esportiu com és el Sedis Bàsquet i alhora la predisposició per fer la corresponent divulgació a través de l’exposició i d’un llibre que es preveuen pel mes de juny.

Per la seva banda, Julio Quílez ha agraït al president de l’AE Sedis Bàsquet en tant que representant de l’associació esportiva, la seva contribució per a conservar i compartir la història d’aquesta institució esportiva inextricablement arrelada a la societat urgellenca.

També ha abundat en les paraules del president insistint en la necessitat de recuperar la memòria d’una forma més col·lectiva atès que més enllà de l’activitat institucional de l’entitat, la vida d’una associació és el resultat de la suma d’experiències dels membres que l’integren que, en el cas del Sedis Bàsquet, després de mig segle d’existència, és absolutament transversal i intergeneracional. També ha destacat la necessitat de recuperar amb urgència tot el relacionat amb el patrimoni audiovisual –enregistraments d’àudio, vídeo, pel·lícules- amb independència del seu format i suport tant per a una qüestió de conservació i preservació a través de la seva digitalització -atès que es tracta d’una documentació molt susceptible a la degradació física i química dels seus components- com també i de forma especial, per constituir un mitjà únic per a la captació de les emocions i les vivències inherents a la pràctica esportiva a través del moviment i de la veu.

Pel que fa al procediment de col·laboració col·lectiva amb l’Arxiu Comarcal, és a dir, la que es fonamenta en l’aportació de documentació per part de particulars, Julio Quílez ha explicat que s’aplicarà, prioritàriament, el procediment de cessió temporal de la documentació a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell per a la seva reproducció i que un cop finalitzada la transformació digital del material, es retornaran els originals i una còpia als titulars.

Finalment, en la línia del president del Club, ha convidat a tothom que hagi mantingut una relació directa o indirecta amb el Sedis Bàsquet a participar amb la seva documentació -amb independència del seu volum- permetent a l’Arxiu realitzar una còpia digital. La suma de moltes experiències, més que el volum en sí de la documentació, és el que realment permet transmetre a les generacions venidores l’essència, els valors, la identitat i la transcendència de l’entitat esportiva.