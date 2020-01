El pròxim diumenge 19 de gener arrencarà el programa d’actes per commemorar la festivitat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell amb la tradicional lectura del pregó que dóna el tret de sortida a les festes del Sant Patró que enguany protagonitzarà Anna Sansa, directora del Col·legi La Salle de la capital alturgellenca. L’acte, que tindrà lloc al a les vuit del vespre local social de la Germandat, situat a l’avinguda de Garriga i Massó, 22, és obert a tota la ciutadania.

A les nou de la nit, es repartirà la tradicional torrada de pa amb allioli de codony i altres complements gastronòmics. Aquest ‘sopar’ és gratuït i exclusiu pels Germans i es realitzarà al centre cívic El passeig.

Dilluns 20 de gener, festivitat de Sant Sebastià



La celebració continuarà dilluns 20 de gener, festivitat del patró i dia festiu a la Seu d’Urgell, amb un solemne ofici a la Catedral, a les onze del matí, amb el cant dels Goigs en honor a Sant Sebastià i el repartiment de panets beneïts.

A les 12 del migdia, a l’Ajuntament de la Seu es realitzarà l’Assemblea General Ordinària de la Germandat. A les dues del migdia tindrà lloc un dinar de germanor i a les sis de la tarda tindrà lloc un ball de Sant Sebastià -obert a tothom i gratuït- a la sala de festes Guiu.

En la jornada de dilluns 21 de gener, s’oficiarà una missa en record dels Germans traspassats, a l’església de La Missió, a les vuit del vespre. L’ofici, que és obert a tothom, comptarà amb l’acompanyament musical del violinista Vadim Hurtado.

Programació oberta a tothom i gratuïta



Un any més, la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell ha organitzat a més a més altres propostes culturals i festives gratuïtes per celebrar el seu patró adreçades a tots els urgellencs i urgellenques que tindran lloc els dies 23, 24 i 26 de gener, i el dia 2 de febrer.



Concretament, per dijous 23 de gener hi ha programada la conferència-col·loqui ‘La Guerra Civil a Sant Joan de l’Erm’ que anirà a càrrec d’Oriol Riart Arnalot, mentre que per divendres 24 de gener tindrà lloc una altra que protagonitzarà el germà Artur Blasco, sota el títol ‘El rabequet del claustre de la Catedral’. Ambdues xerrades tindran lloc a l’Espai Ermengol, a les vuit del vespre.

Per diumenge 26 de gener hi ha programades dues propostes lúdiques i culturals més com el tradicional campionat de botifarra que tindrà lloc al local social de la Penya Barcelonista de la Seu, a partir de les nou del matí.

A les sis de la tarda del mateix diumenge serà el torn de la música amb el Concert de Sant Sebastià que oferirà l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell-Conservatori de Música dels Pirineus i l’Aula de Cant i Piano. Aquest concert és d’entrada lliure i gratuïta, se celebrarà a la sala Sant Domènec.

La commemoració de la festivitat de Sant Sebastià es clourà amb el concert de música que protagonitzarà l’Orquestra Cadí, el diumenge 2 de febrer, a les sis de la tarda, a la sala sant Domènec. Entrada gratuïta.

Sant Sebastià, vot de poble

Com cada any, la Seu d’Urgell rememora el 20 de gener, festivitat de Sant Sebastià, el seu vot de poble a través de la Germandat que porta el nom del sant. La Seu, com moltes d’altres poblacions catalanes, sota els estralls de la pesta a mitjans del segle XIX va posar-se sota l’advocació de Sant Sebastià, patró que s’invocava per a salvar-se del còlera.

La Germandat de Sant Sebastià, que supera els 800 socis (la majoria d’ells caps de casa), s’anomenava històricament Associació de Socors Mutu i va crear-se el 1855, que ha ofert de manera ininterrompuda als seus associats els serveis i atencions previstos pels seus fundadors.

Actualment, la Germandat impulsa diverses iniciatives culturals i ciutadanes, destacant la important recuperació de les tradicionals ‘Caramelles’ de Pasqua, amb prop de 100 cantaires. També participa en la processó de Divendres Sant, en l’Estudiantina del Carnaval i en d’altres manifestacions populars i folklòriques.