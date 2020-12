El sector de les assegurances posa en valor la feina d’homologació i d’adaptació normativa

El sector de les assegurances està duent a terme un intens esforç d’adaptació normativa i d’homologació amb la regulació internacional, en matèries com la solvència, la protecció de dades de caràcter personal i la lluita contra el blanqueig de capitals, que es tradueix en un benefici per als clients de les asseguradores. Així ho han afirmat aquest dijous els protagonistes de la novena edició de El futur a debat, el cicle de taules rodones que organitza la Confederació Empresarial Andorrana (CEA): Josep Maria Cosan, membre del consell de direcció de Companyia Andorrana d’Assegurances, Cristina Serra, directora de Generali Assegurances, i Josep Maria Altimir, director d’ASSAP Assegurances.

“Vam ser un dels primers sectors oberts a l’entrada de capital estranger, un dels primers a aplicar la fiscalitat i serem un dels sectors que assumirà més regulació en un període molt curt de temps”, ha afirmat Cosan, per a qui l’homologació normativa “representa un esforç que moltes companyies ja estàvem fent, perquè ja complíem amb criteris molt estrictes de solvència.” Altimir ha posat en valor el fet que l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) també controli el sector: “Ara tenim un supervisor i aquest control es tradueix en major transparència i un millor servei als clients”. Per a Serra, el repte està en “ser capaços d’adaptar a la realitat andorrana una regulació que ja representa un esforç important per a grans companyies internacionals”.

Quant a l’impacte de la COVID-19 en el sector assegurador, els tres participants del debat d’avui han coincidit a assenyalar que la pandèmia fa augmentar l’interès per productes com assegurances de salut, de vida o fins i tot per cobrir les pèrdues d’una activitat comercial; però que la crisi econòmica també obliga als clients a retallar les quantitats que es destinen a les assegurances. Quant a les assegurances de viatge, Serra ha destacat que les empreses “del sector turístic busquen productes que cobreixin totes les eventualitats lligades a la pandèmia: despeses sanitàries, possible confinament, repatriació o cancel·lació dels viatges” i que disposar de productes d’aquest tipus és clau “perquè Andorra ofereixi un bon servei als seus visitants i els garanteixi una bona experiència al país”.

Tant Cosan, com Serra i Altimir han posat de manifest la necessitat que Andorra continuï tenint un sector de les assegurances propi, format per companyies locals i per delegacions de companyies internacionals, i han remarcat la capacitat del sector assegurador de donar resposta a les necessitats del mercat. “A Andorra tenim, per exemple, un producte molt específic, que és el del complement de la CASS”, ha explicat Altimir com a exemple. De cara a les futures tendències del sector, Serra ha destacat que “noves activitats com el car sharing també modifiquen les assegurances tradicionals que teníem fins ara”.

El cicle El futur a debat clourà dimarts vinent, dia 15 de desembre, a les 10.30, amb un nou debat dedicat al futur de les indústries exportadores. En aquest hi participaran Joaquim Miró de Tag Systems i José María Roger de NiceTech.