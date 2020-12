L’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell inaugura l’exposició ‘El museu és una escola’

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell inaugurarà demà divendres 11 de desembre, a les set de la tarda, l’exposició ‘El museu és una escola’, projecte que ha comptat amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell, la ZER Urgellet i l’escola Mossèn Albert Vives, amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

La inauguració d’aquesta nova exposició comptarà també amb una visita guiada per la mateixa que anirà a càrrec de la comissària de l’exposició, Glòria Jové. Per assistir a la inauguració i a la visita guiada caldrà fer inscripció prèvia a: http://agenda.laseu.cat/monmagic2020 per tal de controlar l’aforament, tal i com marquen les mesures preventives a causa de la pandèmia.

L’exposició restarà oberta al públic durant dos mesos aproximadament.

L’exposició

“El museu és una escola” mostra un diàleg entre les obres d’art de la col·lecció de l’Espai Ermengol museu i l’espai del patrimoni natural amb els projectes realitzats durant el curs 2019-2020 en cinc escoles del territori. “El museu és una escola” és un projecte en xarxa entre l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, Glòria Jové, docent de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, i el Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Aquest projecte parteix de l’obra de l’artista uruguaià Luis Camnitzer “El museu es una escola. L’artista aprèn a comunicar-se, el públic aprèn a fer connexions” i pretén que en l’imaginari de les escoles, els i les mestres considerin els museus i els espais d’art i patrimonials com un context real d’aprenentatge. El patrimoni i l’art ha de permetre l’expansió i la construcció del coneixement conjunt així com esdevenir eina per a la formació del docent.

El projecte

Durant el mes de juny de 2019 es va realitzar conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell una convocatòria oberta als mestres, professors i educadors dels centres educatius de la ciutat i comarca a fi de mostrar la proposta. Al mes de setembre amb el professorat implicat van viure l’espai com una experiència per tal de poder valorar les possibilitats educatives que aquest els hi oferia. Cinc escoles del territori es van sumar a la proposta, les quatre escoles que formen part de la ZER Urgellet: Castellciutat, Alàs, El Pla de Sant Tirs i Tuixent (emmarcant el projecte en la commemoració dels 25 anys de la ZER), així com les mestres de primer i segon de primària de l’escola Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell.

A l’inici de curs cada escola va iniciar el projecte amb la visita amb els alumnes a l’Espai Ermengol partint de diferents obres d’art i de l’exposició que fa referència al patrimoni natural del territori. Al llarg del curs acadèmic van anar treballant el projecte que va continuar de forma no presencial i virtual durant la crisi sanitària de la Covid-19.

L’exposició mostra la diversitat de projectes que s’han desenvolupat, contribuint així a que a l’Espai Ermengol hi hagi noves narratives tant des de la perspectiva històrica cultural com del patrimoni natural: L’escola de Tuixent aporta una visió distinta del Cadí acompanyada del Dolmen d’Ossera; els relats de la història de l’escola Sant Esteve d’Alàs, així com tot un diàleg amb el patrimoni natural amb una pinzellada de land art i art i natura; Castellciutat canvia la perspectiva i mostra una representació d’algunes de les fortaleses que ens han protegit durant la pandèmia, les pròpies cases dels nens i nenes; i l’escola Arnau Mir del Pla de Sant Tirs porta el personatge Arnau Mir de Tost al museu de la mà d’una reproducció dels escacs que forma part de la col·lecció del Museu de Lleida i que pertanyen a Arsenda, la seva esposa, així com una síntesi d’algunes de les pandèmies que han tingut lloc al llarg de la història. Per últim, l’escola Mossèn Albert Vives mostra animals de la vall i un viatge a través del temps d’alguns espais de la Seu d’Urgell.