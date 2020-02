El SAAS vol donar un impuls a la cirurgia major ambulatòria per tal que suposi en un parell d’anys el 75 o 80% de les operacions que es fan. D’aquesta manera s’aconseguiria allunyar els pacients de l’hospital. També es busca que el malalt crònic no hagi d’acudir al centre sanitari.

El director general del SAAS no amaga que un dels objectius en els pròxims anys és que la cirurgia major ambulatòria, és a dir, la que no requereix l’ingrés del pacient a l’hospital, faci un pas endavant i representi tres quartes parts de les operacions que es fan.

Josep Maria Piqué explica que quan va arribar “el percentatge de règim ambulatori no estava ni al 30% i ara hem passat del 50”. “Amb les obres estructurals que abordarem per fer un circuit per als malalts, l’objectiu d’aquí un parell d’anys és el 75-80%”.

Per tal de poder dur a terme aquest increment el Govern va adjudicar el mes passat les obres de la unitat de cirurgia major ambulatòria per un import d’1,1 milions d’euros i un termini d’execució de 36 setmanes.

Una altra de les accions que el SAAS vol impulsar en benefici del pacient és que els malalts crònics no hagin de desplaçar-se a l’hospital si no és absolutament imprescindible. Piqué es proposa “fer equips multidisciplinars d’atenció a la cronicitat que puguin atendre el malalt a casa”.



La idea que defensa Piqué és que atenent el pacient a casa hi ha moltes més possibilitats de fer un tractament més segur per al malalt.