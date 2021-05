El representant dels pensionistes a la CASS alerta que la reforma del sistema no pot ser a qualsevol preu

Jacint Risco, representant dels pensionistes al Consell d’Administració de la CASS , creu que la reforma del sistema de jubilació per mantenir la seva viabilitat tindrà “un preu”, però haurà de ser assequible. També recalca que les forces polítiques que ho tirin endavant pagaran un cost elevat perquè hauran de prendre decisions complicades.

Per al representant dels pensionistes a la CASS la proposta d’acord per tractar la reforma de les pensions, que es va aprovar per unanimitat dijous al Consell General, és positiva.

Jacint Risco, però, creu que no es poden esperar “solucions màgiques”. Assenyala que s’ha de ser conscient que si es vol salvar el sistema de jubilacions per a una generació, s’hauran d’assumir costos.

En aquest sentit, creu que “el Consell General ha aprovat un preu assumible per la societat andorrana i pel país”. Amb tot, ha remarcat que “no hi ha una sola solució”, sinó que “ha de ser una combinació”.

Unes solucions que podrien passar per una pujada de les cotitzacions, l’allargament de l’edat de jubilació o la rebaixa del preu del punt de la CASS, entre altres.

En els propers mesos un grup d’especialistes dissertarà, davant d’una comissió d’estudi del Consell General, sobre la situació del sistema de pensions. Posteriorment, i abans de l’1 de desembre, haurien de prendre’s mesures efectives.