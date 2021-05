La convocatòria per accedir als ajuts a l’estudi per al proper curs escolar s’obre el 10 de juny

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, l’obertura de la convocatòria dels ajuts a l’estudi per al curs escolar 2021-2022. Així, la convocatòria inclou els nivells de maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i la formació professional que no sigui d’ensenyament superior.

El llindar econòmic per poder accedir a l’ajut es manté igual al del curs anterior: així, els ingressos per membre equivalent han de ser inferiors a 14.763 € pels estudiants al país i 16.503 euros pels alumnes que estudiïn fora d’Andorra. Pel que fa a les beques de cada modalitat, es mantenen els imports en totes elles –matrícula, menjador escolar, manutenció, material i residència– a excepció de la beca de desplaçament, que per tal d’equiparar-ho amb l’ensenyament superior passa de 400 euros a 450 euros anyals.

Les famílies interessades a accedir a algun dels ajuts a l’estudi poden presentar la sol·licitud entre l’1 i el 30 de juny per via telemàtica, als webs www.infoeducacio.ad i www.tramits.ad, o presencialment al Servei de Tràmits del Govern amb cita prèvia.