El refugi Borda de Sorteny rep el distintiu Reserva de la Biosfera

El refugi Borda de Sorteny, primer en ser empresa compromesa amb la Reserva de la Biosfera (Comú d’Ordino)

El cònsol major J. Àngel Mortés i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, han fet lliurament aquest migdia de dilluns del primer segell de certificació d’Empresa compromesa amb la Reserva de la Biosfera. La distinció d’Empresa compromesa s’ha atorgat pel seu compromís amb els valors de la Reserva de la Biosfera.

El refugi Borda de Sorteny treballa en l’estalvi dels consums (aigua, electricitat, aliments), així com promou els productes de proximitat de la vall: mel, embotits i carn km 0 de poltre i vedella. El seu emplaçament al cor del Parc natural de la vall de Sorteny és un transmissor d’aquests valors per a tothom que visita el Parc. Cal destacar l’esforç per a mantenir les instal·lacions obertes a l’hivern i a l’estiu amb ofertes atractives i serveis complementaris com excursions i sopars temàtics.