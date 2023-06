PS: Creació d’un moviment a Andorra la Vella per a les comunals

Els socialdemòcrates Maria Nazzaro i Sergi González (PS)

El Partit Socialdemòcrata promourà, a la parròquia d’Andorra la Vella, un moviment que agrupi partits polítics progressistes, associacions, ciutadans i professionals de diferents sectors que vulguin contribuir i presentar-se conjuntament a les eleccions comunals del desembre d’enguany. Així ho ha manifestat el coordinador del Comitè local, Sergi González, qui ha explicat en roda de premsa la decisió presa, la qual s’ha acordat impulsar amb el vistiplau de la militància socialdemòcrata.

González ha exposat que aquesta setmana s’iniciaran reunions per a explicar la proposta, que té com a objectiu “ser un projecte sòlid i amb ganes de treballar plegats per a la parròquia” i que començarà, en primer lloc, amb la voluntat que tots els actors implicats posin en comú quins són els problemes principals a Andorra la Vella per a “començar a crear els fonaments d’aquest moviment” i a treballar en les solucions que s’hi aportin. “Volem impulsar aquest instrument de debat i participació perquè tothom tingui l’oportunitat de contribuir en aquest projecte polític, associatiu i ciutadà”.

Una vegada celebrades les reunions amb partits polítics, associacions i professionals de diversos sectors es donaran a conèixer públicament els acords que s’estableixin, així com els detalls per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui inscriure’s a formar part d’aquest moviment.