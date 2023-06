Tot i la condemna del Superior David Claverol no entrarà a la presó

David Claverol en una imatge d’arxiu (ATV)

El Tribunal Superior ha condemnat l’expresident de la Fundació Privada Tutelar, David Claverol, a 30 mesos de presó, 5 dels quals ferms, per apropiació indeguda de més de 20.000 euros. Malgrat això, no haurà d’entrar al centre penitenciari per un indult dels coprínceps.

La sentència judicial considera responsable David Claverol dels delictes d’apropiació indeguda i estafa i se l’absol del d’administració deslleial. Per aquest motiu, se li imposen 30 mesos de presó, cinc dels quals ferms, i el Tribunal Superior rebaixa lleugerament la condemna inicial.

La fiscalia volia que es confirmés la sentència de Corts del febrer perquè creia que els fets que va cometre eren prou greus. Contemplaven que Claverol va malmetre el prestigi de la institució que dirigia i que s’encarrega de donar suport als més vulnerables.

Els fets es remunten a fa quatre anys quan la Fundació Privada va denunciar Claverol per apropiar-se indegudament de 20.000 euros per a finalitats personals. Poc després va retornar els diners i va ser destituït del càrrec. Claverol es va beneficiar de l’indult dels coprínceps, per la qual cosa no va entrar a la presó.