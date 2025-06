El Raonador del Ciutadà impulsa tallers de drets humans adreçats a joves d’ESO

Un dels tallers impartits per Nabil Bettaoui Sánchez (Raonador del Ciutadà)

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha iniciat amb èxit una sèrie de tallers pedagògics dirigits a alumnes de segon d’ESO, amb l’objectiu d’acostar la cultura dels drets humans, la cultura de la pau i donar a conèixer el paper de la institució als joves. Aquests tallers, desenvolupats amb una presentació interactiva, s’han dut a terme amb la col·laboració de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma i el Col·legi Sant Ermengol, així com amb el suport del Ministeri d’Educació.

Els tallers s’han centrat en explicar els drets fonamentals i, molt especialment, els reconeguts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Han estat impartits per un expert en ciències polítiques i especialista en “drets humans, democràcia i globalització”, Nabil Bettaoui Sánchez.

“El nostre propòsit és que els joves coneguin els seus drets i sàpiguen que la nostra institució els pot escoltar i acompanyar a partir dels 12 anys”, ha declarat el Raonador del Ciutadà. L’experiència ha posat en relleu una gran motivació per part de l’alumnat, que ha mostrat interès i coneixement sobre les qüestions tractades.

Els tallers han permès també identificar àmbits de millora, com la consciència sobre la intimitat a les xarxes socials, el dret a la informació o la inclusió de les diverses identitats. Es considera essencial abordar certes actituds que, tot i ser espontànies i racionals, poden derivar en situacions de discriminació si no es treballen adequadament. També s’ha tractat els conceptes i temes que configuren la cultura de la pau com la supressió d’allò que és substancial en els conflictes com la pobresa, iniquitat, entre d’altres.

“El reforç dels valors democràtics i la cohesió social comença amb l’educació. Per això valorem molt positivament la col·laboració de la comunitat educativa i esperem poder estendre aquests tallers a tots els sistemes educatius del país, el curs vinent”, ha conclòs Cañada.

Amb aquesta iniciativa, la institució reafirma el seu compromís amb la formació cívica de la joventut i amb la construcció d’una societat més justa, respectuosa i participativa.