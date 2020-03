L’activació de mesures arran de la Covid-19 ha portat les primeres demandes al raonador del ciutadà, moltes de temporers en referència a la rescissió dels contractes de lloguer o a la situació laboral.

Per això, des de la institució es recorda que la defensa dels drets humans està garantida i que si s’han sentit desatesos per l’administració o creuen que els seus drets han estat vulnerats, seran atesos a través de diferents canals per fer les seves demandes i intentar mitigar els neguits.

El raonador atén trucades de 8 del matí a 2 de la tarda al 810.585, el mateix número que fa de contestador en cas de col·lapse de línia o la resta de la jornada.

Paral·lelament i per reforçar el contacte s’han obert canals a Instagram, Twitter i Facebook amb el perfil “@raonador“.

En cas extrem de no poder contactar per cap d’aquests mitjans, el raonador atendrà amb cita prèvia i recorda que totes les consultes són confidencials i gratuïtes.