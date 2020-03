El Ministeri de Salut, en coordinació amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el Col·legi de Metges d’Andorra, ha establert un sistema en tres nivells per atendre els malalts que presentin símptomes compatibles amb el coronavirus.

En concret, el primer dels nivells és per a les persones amb una afectació lleu, que seran atesos i rebran les indicacions sanitàries per part del seu metge de capçalera.

El segon nivell és un nou dispositiu –anomenat Centre Intermedi de Control (CIC)– que està ubicat a l’espai de l’antic tanatori, adjacent a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El CIC està operatiu des d’avui i tracta les persones amb afectacions intermèdies respiratòries, mitjançant el suport específic de pneumòlegs, derivades prèviament. Paral·lelament, s’ha establert un dispositiu per a la recollida de mostra per a la prova PCR sense que el pacient baixi del seu vehicle. D’aquesta manera, s’evita al màxim qualsevol contacte entre els professionals sanitaris encarregats de fer la prova i el malalt.

Finalment, el tercer nivell està adreçat a persones amb unes afectacions més severes de la COVID-19, que tenen patologies de base o bé per a aquells que no es poden desplaçar al CIC. En aquest nivell, els malalts són atesos pels professionals del 116, que enviarien un dispositiu al seu domicili, si s’escau, per traslladar-la a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i rebre, en aquestes instal·lacions, l’atenció necessària, o els prescriuran l’aïllament domiciliari, sempre sota criteris clínics.