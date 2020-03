Degut a la situació de crisi sanitària mundial pel Covid-19, i a la demanda d’aturar tota activitat esportiva fins a nova ordre, les Federacions Nacionals de Motociclisme han estat en contacte aquests dies amb la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) i els promotors esportius corresponents, de cara a buscar noves dates per ubicar els propers campionats.

Pel que fa a Andorra, dues proves internacionals s’han vist afectades:

– El Campionat del Món de Trial Indoor (X-Trial d’Andorra la Vella 2020) previst pel proper dissabte 25 d’abril. Dilluns o dimarts de la setmana que ve, la FIM i el promotor 2Play faran un comunicat per anunciar com queda aquest Campionat. En tot cas, no es podrà celebrar el 25 d’abril, la data es posposa. Les entrades venudes fins ara seguiran sent vàlides. Web oficial: https://www.x-trial.com/

– El Campionat del Món de Trial (TrialGP de Sant Julià de Lòria 2020) previst pel cap de setmana del 20 i 21 de juny. S’està treballant per ubicar aquesta prova andorrana més endavant. Tot i que la data encara no és definitiva, probablement tindrà lloc a finals del mes d’agost del 2020. Web oficial: http://trialgp.com/

Pel que fa als Campionats d’Andorra de Trial i Enducross, les properes competicions també es veuran afectades. De seguida que la situació es normalitzi, s’anunciaran els canvis de dates.