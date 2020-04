El Punt Òmnia de la Seu segueix treballant per mantenir el vincle amb les persones que en són usuàries  

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell està treballant des del primer dia de confinament, a causa de la crisi sanitària per la COVID-19, per arribar als seus usuaris tot fent assessoraments i aportant recursos a través de correu electrònic, trucades de telèfon i xarxes socials.

En aquesta situació excepcional que vivim, l’objectiu més important pel Punt Òmnia és donar suport a les persones però sobretot mantenir la vinculació amb els seus i les seves participants.

En aquest sentit, la dinamitzadora d’Òmnia a la Seu d’Urgell, Ester Collado, manifesta que “igual que la resta de població, pels dinamitzadors de la Xarxa Òmnia, aquesta realitat també és completament nova. Van haver de parar tallers totalment presencials i els que vam poder per acabar-los els vam reconvertir amb virtuals, amb tot el què suposa aquesta virtualització, com la pèrdua de participants per la manca de dispositius o de xarxa”.

A més del suport a participants, el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell també ha assessorat a companys, entitats i treballadors municipals per cercar solucions als seus problemes deguts al confinament.

Ester Collado també explica que “la nostra realitat, ara per ara, és que hem de ser conscients que no tothom té dispositius ni xarxa a casa, sent un handicap per molta gent”. “Per això, afegeix la dinamitzadora d’Òmnia a la Seu, existeix la Xarxa Òmnia, per poder donar aquests recursos i empoderar a la població i sobretot a col·lectius amb risc d’exclusió social”.

Val a dir que el Punt Òmnia no pot programar un trimestre amb activitats presencials com tampoc de forma virtual, pel fet que no tots els seus usuaris i usuàries poden tenir accés per manca de dispositius, de xarxa o de coneixements. Per salvar aquesta situació, el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ofereix durant aquest nou trimestre els següents serveis:

Assessoraments

a) Assessorament a participants (Qualsevol dubte o problema podeu contactar amb l’Ester a través de Facebook, Instagram o mail).

b) Assessorament a entitats i empreses (Qualsevol dubte o problema podeu contactar amb l’Ester a través de Facebook, Instagram o mail).

c) Assessorament a treballadors Ajuntament (Qualsevol dubte o problema podeu contactar amb l’Ester a través de Facebook, Instagram o mail).

Difusor d’informació

Difusor d’informació sobre la Covid-19 que provenen de canals oficials.

Programació

a) Preparació de vídeo-tutorials per tal d’acabar tres tallers que van quedar penjats del trimestre anterior.

b) Recursos per conèixer i fer pràctica de forma diària a través de les xarxes socials.

Atenció directa

Atenció directa amb usuaris amb general, però sobretot als participants del col·lectiu de la gent gran.

Projectes a mig termini

De cara al mes de setembre, que dependrà com continua la situació de la progressió de la Covid-19, la intenció del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell és oferir tallers i seguir treballant per una formació amb TIC “justa per tothom”.

“Davant la situació actual hi haurà canvis respecte a les formacions presencials com per exemple el nombre de participants per taller, l’espai de l’Òmnia és el que és, i haurem de respectar les recomanacions que ens donin, haurem de plantejar-nos com fer-ho, però continuar treballant per la gent de la Seu d’Urgell”, rebla Ester Collado.

Dades de contacte Punt Òmnia la Seu d’Urgell

Correu : laseu@xarxaomnia.gencat.cat

Instagram: puntomniaseu

Facebook: Perfil Ester Òmnia

Pàgina Punt Ònmia Seu

Twitter: @OmniaSeu

Skype: omnia laseu