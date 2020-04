El 58% dels llocs de treball són ocupats per homes

Aquest dijous el departament d’Estadística ha fet públic el resultat de l’enquesta d’activitats econòmiques de l’any 2018. En aquest sentit, el resultat mostra que un 73% dels ingressos per origen geogràfic corresponen a clients nacionals mentre que el 27% restant són de clients procedents de la resta del món. Per exemple, en el sector de la construcció els ingressos corresponents a andorrans són de gairebé el 100%. Tot i així, el sector ‘serveis’ presenta una gran aportació de clients de la resta del món i nodreix el 70% d’aquest tipus de clients. D’altra banda, en les despeses segons la procedència del proveïdor es pot observar que mentre a l’agricultura i a la construcció la relació comercial amb l’exterior és reduïda, al voltant del 35% de les despeses de la indústria i dels serveis es fa amb proveïdors de la resta del món.

Pel que fa a l’adquisició d’actius considerats inversió, més del 90% es va fer a Andorra i menys del 10% a la resta del món. Per un altre costat, les vendes han estat principalment en territori andorrà a excepció del sector de ‘transport i emmagatzematge’ que va fer al voltant del 78% de les seves vendes a l’estranger.

D’altra banda, els resultats de l’enquesta mostren que un 58% dels llocs del treball són ocupats per homes i un 42% per dones. Més concretament, entre els homes gairebé un 78% són assalariats i un 90% tenen feina a temps complet, i pel que fa a les dones, al voltant del 89% són assalariades i un 80% treballa a temps complet. Respecte al tipus d’ocupació del personal, hi ha un cert equilibri entre tècnics, personal de restauració i comerç i altres, els quals representen al voltant del 30% cada un. Únicament, els directius disminueixen fins a un 10%.

Finalment, lligat al tipus de jornada laboral, segons publica Estadística, del total de les hores efectivament treballades, el 60% són fetes per homes i el 40% per dones. En aquest sentit, els homes han fet el 96% de les seves hores a temps complet i les dones el 90%.