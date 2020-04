Encamp ja pot disposar dels terrenys per al nou parc

El Consell de Comú d’Encamp d’avui, el segon en modalitat de videoconferència des de l’inici de la pandèmia, ha tingut lloc aquest matí i entre altres punts ha informat de l’acord de la junta de govern per poder disposar dels 4.673,52m2 del prat del germà, en règim de lloguer per deu anys, prorrogables, a un preu de 1,35€/m2 els tres primers anys, i de 1,50€/m2 a partir del tercer any.

Aquest contracte permetrà al Comú disposar d’una altra parcel·la que es podrà sumar a la que ja es propietat del Comú per ubicar-hi el nou Parc. La Cònsol Major, Laura Mas, ha informat que tant aviat com el context actual ho permeti, es posarà en marxa el procés participatiu per definir el nou parc de forma conjunta, i ja s’ha començat a treballar amb el concurs d’idees. Laura Mas també ha assegurat que el coronavirus segur que ens obligarà a replantejar molts projectes del pressupost, que haurem d’estudiar amb detall, però el nou parc tirarà endavant.

El Comú ha aprovat també un decret per prohibir temporalment la circulació amb gossos pel Passeig de Mojàcar i de l’Alguer. Aquesta mesura es pren, de forma coordinada amb les indicacions del ministeri de salut, per evitar haver d’intensificar encara més les mesures d’higiene en aquesta zona tant transitada en les sortides diàries d’una hora i entrarà en vigor a partir de la setmana vinent, quan es publiqui el decret al BOPA.

La sessió del Comú també ha aprovat el darrer pagament de les obres de l’Estació Transformadora d’Aigua Potable del Pas de la Casa (ETAP Abelletes), que ha requerit realitzar una ampliació del pressupost per finançar aquestes obres que no estaven contemplades en el projecte inicial i segons els informes tècnics, eren necessàries per assegurar un millor funcionament d’aquesta instal·lació tant necessària per garantir la qualitat de l’aigua al Pas de la Casa.

Aquest tres punts s’han aprovat per unanimitat.

Laura Mas, Cònsol Major d’Encamp ha volgut agrair en nom del Comú l’esforç que tots els treballadors comunals estant fent aquests dies en la situació d’emergència que vivim. Un agraïment que ha volgut fer extensiu a les persones, institucions, entitats i organitzacions del país que treballen per prevenir i combatre els efectes del CoVId-19, així com la col·laboració de tots els encampadans i encampadanes durant l’emergència.